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Верховний суд Іспанії підтвердив ордери на арешт Пучдемона та інших сепаратистів попри закон про амністію

Партія Junts заявила, що подасть апеляцію на рішення.

Верховний суд Іспанії підтвердив ордери на арешт Пучдемона та інших сепаратистів попри закон про амністію
Карлес Пучдемон
Фото: EPA\UPG

Верховний суд Іспанії підтримав ордери на арешт колишнього лідера Каталонії та інших осіб, звинувачених у розтраті коштів через невдалу спробу відділення регіону, пише Reuters.

Судді постановили, що Закон про амністію на них не поширюється.

“Рішення може розвалити крихку коаліцію під керівництвом соціалістів, яка править в Іспанії, і мати особисті наслідки для екслідера Каталонії Карлеса Пучдемона, який живе у Франції у самовигнанні”, ‒ зазначає видання.

Партія Пучдемона Junts заявила, що подасть апеляцію на рішення.

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Генеральний секретар політсили Хорді Туруль назвав це рішення “політичним рішенням, яке порушує елементарні норми демократії”, і звинуватив суддів у організації “державного перевороту”, намагаючись взяти на себе роль законодавчої гілки влади, щоб торпедувати застосування закону.

Слідчий суддя Пабло Ляьрена заявив, що продовжуватиме домагатися арешту Пучдемона та його колишніх заступників Тоні Коміна та Луїса Пуча, які відповідали за департамент охорони здоров’я та культури Каталонії відповідно.

Закон про амністію, ухвалений 30 травня, мав на меті помилувати тих, хто був причетний до спроби проголосити незалежність Каталонії від Мадрида в 2017 році в обмін на критичну підтримку сепаратистських партій нового терміну прем’єр-міністра Педро Санчеса після нерезультативних загальних виборів.

Відмова від підтримки таких законопроєктів, як бюджет на 2025 рік, може призвести до того, що Санчес не зможе керувати державою і доведеться провести нові вибори.

Амністія не поширюється на тих, хто вчинив розкрадання з метою особистого збагачення або якщо це зачіпало фінансові інтереси Європейського Союзу. Льярена стверджував, що поведінка Пучдемона, Коміни та Пуча “повністю відповідає двом виняткам, передбаченим законом”. Вони отримали особисту вигоду, взявши з регіональної скарбниці кошти на проведення референдуму про незалежність, який іспанські судді визнали незаконним. Усі троє стверджують, що референдум не був незаконним, і тому звинувачення, пов’язані з ним, не мають підстав. 

За словами Льярени, референдум також вплинув на фінансові інтереси Європейського Союзу, оскільки відділення Каталонії вплинуло б на збір податків і валовий національний дохід Іспанії.

Рішення є ударом для Пучдемона, який був оптимістично налаштований щодо того, що амністія повністю зніме з нього всі звинувачення, що дозволить йому повернутися до Іспанії без страху арешту.

Попри рішення суду, Пучдемон все ще має намір повернутися до Іспанії в той день, коли парламент Каталонії обере нового лідера регіону після нерезультативних виборів у травні. Якщо до 26 серпня палата не обере голову, у жовтні відбудуться нові регіональні вибори.

  • Тиждень Вищий суд Каталонії вперше застосував закон про амністію до двох сепаратистських активістів, засуджених за дії, пов'язані з незаконним проголошенням незалежності іспанської автономії. Йдеться про колишнього міністра внутрішніх справ каталонського уряду Мікеля Буча і колишнього охоронця Пучдемона.
  • Суперечливий закон про аміністію наприкінці травня схвалила нижня палата парламенту Іспанії. Суди мають до двох місяців, щоб застосувати закон, який амністує сотні посадовців і активістів, причетних до спроб проголошення незалежності Каталонії з 2011 року.
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