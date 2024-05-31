Росія готує провокації проти військових українських ТЦК
Росія готує провокації проти військових українських ТЦК
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
ГоловнаСвіт

Іспанський парламент фінально схвалив амністію для каталонських сепаратистів

Експрезидент Каталонії Карлес Пучдемон зможе повернутися додому.

Іспанський парламент фінально схвалив амністію для каталонських сепаратистів
Фото: EPA/UPG

Конгрес Іспанії остаточно ухвалив урядовий законопроєкт, відповідно до якого каталонські сепаратисти звільняються від кримінального переслідування. Після публікації упродовж 2 місяців судові справи проти них мають бути закриті.

Як пише BBC, голосування видалося напруженим: документ отримав підтримку з дуже малою перевагою, 177 депутатів "за" і 172 "проти".

Амністія стосуватиметься близько 400 людей, які з 2011 року організовували заходи щодо відокремлення Каталонії від Іспанії, зокрема визнаний незаконним референдум 2017 року, після якого регіон невдало спробував оголосити незалежність. Найвідоміший з них - Карлес Пучдемон, експрезидент Каталонії, який переховувався від іспанської влади в Бельгії. 

Партія Пучдемона вимагала від прем'єра Педро Санчеза ухвалення закону про амністію в обмін на підтримку його коаліційного уряду. Тепер скандальний політик зможе повернутися додому та брати участь у виборах. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies