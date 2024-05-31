Іспанський парламент фінально схвалив амністію для каталонських сепаратистів

Конгрес Іспанії остаточно ухвалив урядовий законопроєкт, відповідно до якого каталонські сепаратисти звільняються від кримінального переслідування. Після публікації упродовж 2 місяців судові справи проти них мають бути закриті.

Як пише BBC, голосування видалося напруженим: документ отримав підтримку з дуже малою перевагою, 177 депутатів "за" і 172 "проти".

Амністія стосуватиметься близько 400 людей, які з 2011 року організовували заходи щодо відокремлення Каталонії від Іспанії, зокрема визнаний незаконним референдум 2017 року, після якого регіон невдало спробував оголосити незалежність. Найвідоміший з них - Карлес Пучдемон, експрезидент Каталонії, який переховувався від іспанської влади в Бельгії.

Партія Пучдемона вимагала від прем'єра Педро Санчеза ухвалення закону про амністію в обмін на підтримку його коаліційного уряду. Тепер скандальний політик зможе повернутися додому та брати участь у виборах.