Єдина у Болгарії АЕС розриває контракт на постачання російського палива

Вже поставлене російське ядерне паливо буде використано як резервний варіант.

Єдина в Болгарії атомна електростанція (АЕС) Козлодуй розриває контракт з Росією на постачання нового ядерного палива, і переходить на паливо, яке постачає американська компанія Westinghouse.

Про це повідомили в Енергоатомі із посиланням на Seenews.

Як заявив гендиректор Козлодуйської АЕС Валентин Ніколов, вже поставлене російське ядерне паливо буде використано як резервний варіант.

Раніше на енергоблок №5 було завантажено останню з перших 43 касет ядерного палива, поставлених компанією Westinghouse Electric. Запуск планують 9 червня. Водночас тривають переговори з французькою Framatome щодо постачання ядерного палива для блоку №6.

У Козлодуї працюють два реактори радянського виробництва по 1000 МВт кожен, які працюють на ядерному паливі, яке постачає російська компанія ТВЕЛ. Термін дії ліцензій на експлуатацію цих підрозділів закінчується у 2027 та 2029 роках відповідно.

У січні завод отримав дозвіл від регулятора ядерної енергетики Болгарії на зберігання свіжого типу палива Robust Westinghouse Fuel Assembly на місці. Минулого місяця Козлодуйській АЕС надали дозвіл на перехід на новий вид палива, причому перехід, як очікується, триватиме чотири роки.

Експортно-імпортний банк США погодився повністю профінансувати поставку американського обладнання для запланованих нових блоків 7 і 8 Козлодуйської АЕС, а також покрити 40% участі Болгарії в проекті.

Козлодуйська АЕС є однією з найбільших компаній у Південно-Східній Європі. "Енергоатом разом із Westinghouse зруйнували монополію росії на ринку ядерного палива", – прокоментували у "Енергоатомі".