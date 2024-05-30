Єдина у Болгарії АЕС розриває контракт на постачання російського палива

Єдина в Болгарії атомна електростанція (АЕС) Козлодуй розриває контракт з Росією на постачання нового ядерного палива, і переходить на паливо, яке постачає американська компанія Westinghouse.
Про це повідомили в Енергоатомі із посиланням на Seenews.
Як заявив гендиректор Козлодуйської АЕС Валентин Ніколов, вже поставлене російське ядерне паливо буде використано як резервний варіант.
Раніше на енергоблок №5 було завантажено останню з перших 43 касет ядерного палива, поставлених компанією Westinghouse Electric. Запуск планують 9 червня. Водночас тривають переговори з французькою Framatome щодо постачання ядерного палива для блоку №6.
У Козлодуї працюють два реактори радянського виробництва по 1000 МВт кожен, які працюють на ядерному паливі, яке постачає російська компанія ТВЕЛ. Термін дії ліцензій на експлуатацію цих підрозділів закінчується у 2027 та 2029 роках відповідно.
У січні завод отримав дозвіл від регулятора ядерної енергетики Болгарії на зберігання свіжого типу палива Robust Westinghouse Fuel Assembly на місці. Минулого місяця Козлодуйській АЕС надали дозвіл на перехід на новий вид палива, причому перехід, як очікується, триватиме чотири роки.
Експортно-імпортний банк США погодився повністю профінансувати поставку американського обладнання для запланованих нових блоків 7 і 8 Козлодуйської АЕС, а також покрити 40% участі Болгарії в проекті.
Козлодуйська АЕС є однією з найбільших компаній у Південно-Східній Європі. "Енергоатом разом із Westinghouse зруйнували монополію росії на ринку ядерного палива", – прокоментували у "Енергоатомі".
- Зокрема, у вересні 2023 року в реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС завантажили першу партію палива, виробленого компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участю фахівців НАЕК.
- Раніше реактори цього типу (а їх експлуатують у багатьох країнах світу) працювали тільки на ядерному паливі російського виробництва. На американське паливо Westinghouse переведені також усі українські реактори ВВЕР-1000.
- У березні цього року на Хмельницьку АЕС завезли ядерне паливо Westinghouse. Це паливо завантажать в реактори Хмельницької АЕС під час планово-попереджувальних ремонтів цього року. Там же розпочали підготовку до зведення двох енергоблоків за американською технологією Westinghouse АР1000.