Угорщина підписала угоду з Білоруссю щодо будівництва нового ядерного реактора, — Reuters

Білорусь допоможе Угорщині будувати другу атомну станцію, уряди країн підписали угоду про співробітництво.

Про це заявив очільник угорського МЗС Петер Сійярто під час перебування у Мінську, пише Reuters.

Угорський реактор "PAKS 2" будує російський "Росатом" з 2014 року. Російська компанія будує два реактори потужністю 1,2 ГВт, кожен на АЕС "PAKS 2" у центральній частині Угорщини.

Сійярто назвав підписання угоди з Білоруссю важливим кроком, однак деталей угоди не розкриває.

"Велике значення має підписана тут сьогодні угода про співпрацю в галузі ядерної енергетики, яка дозволяє нам використовувати досвід Білорусі, отриманий тут, при будівництві реакторів за подібною технологією", – сказав Сійярто.

Проєкт будівництва вартістю 12,5 мільярда євро зазнав тривалих затримок попри те, що ядерна енергетика не підпадає під санкції Євросоюзу проти РФ. Угорщина, яка отримує більшу частину електроенергії з Росії, виступила проти розширення обмежень на цей сектор.

Під час брифінгу глава угроського МЗС не зміг не згадати про війну в Україні і назавав заяви деяких європейських країн щодо відправлення своїх військових в Україну для тренування ЗСУ "огидними".

"Мені огидні заяви щодо того, що країни ЄС, НАТО відправляють солдатів в Україну", – заявив він.