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Угорщина підписала угоду з Білоруссю щодо будівництва нового ядерного реактора, — Reuters

Представники урядів Угорщини та Білорусі підписали угоду про співробітництво.

Угорщина підписала угоду з Білоруссю щодо будівництва нового ядерного реактора, — Reuters
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто
Фото: EPA/UPG

Білорусь допоможе Угорщині будувати другу атомну станцію, уряди країн підписали угоду про співробітництво.

Про це заявив очільник угорського МЗС Петер Сійярто під час перебування у Мінську, пише Reuters.

Угорський реактор "PAKS 2" будує російський "Росатом" з 2014 року. Російська компанія будує два реактори потужністю 1,2 ГВт, кожен на АЕС "PAKS 2" у центральній частині Угорщини.

Сійярто назвав підписання угоди з Білоруссю важливим кроком, однак деталей угоди не розкриває.

"Велике значення має підписана тут сьогодні угода про співпрацю в галузі ядерної енергетики, яка дозволяє нам використовувати досвід Білорусі, отриманий тут, при будівництві реакторів за подібною технологією", – сказав Сійярто.

Проєкт будівництва вартістю 12,5 мільярда євро зазнав тривалих затримок попри те, що ядерна енергетика не підпадає під санкції Євросоюзу проти РФ. Угорщина, яка отримує більшу частину електроенергії з Росії, виступила проти розширення обмежень на цей сектор.

Під час брифінгу глава угроського МЗС не зміг не згадати про війну в Україні і назавав заяви деяких європейських країн щодо відправлення своїх військових в Україну для тренування ЗСУ "огидними".

"Мені огидні заяви щодо того, що країни ЄС, НАТО відправляють солдатів в Україну", – заявив він.

  • Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що для його країни є неприйнятним виділення коштів у розмірі близько 6,5 млрд євро на військову допомогу Україні.
  • Близько 41% резолюцій Євросоюзу щодо України були заблоковані Угорщиною, заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. За його словами, в заручниках в угорців перебувають навіть перемовини щодо вступу України до ЄС.
  • Угорщина неодноразово вдавалася до шантажу задля просування власних інтересів. Зокрема, ЄС йшов їй на поступки, аби та розблокувала створення фонду допомоги Україні на 50 млрд євро.
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