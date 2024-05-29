Литва скасує міжнародний договір з Росією про правову допомогу

Більше двох років правова співпраця за цим договором фактично не здійснюється.

Уряд Литви схвалив пропозицію Мін'юсту про припинення дії міжнародного договору з РФ про правову допомогу та правовідносини щодо цивільних, сімейних та кримінальних справ.

Про це пише Delfi.

На думку міністра юстиції Евеліни Добровольської, після зміни геополітичної ситуації – після розпочатої Росією безпрецедентної військової агресії проти України, відбуваються грубі порушення принципів міжнародного права, у тому числі міжнародного гуманітарного права, тому Литва має чітко заявити свою політичну волю та припинити співпрацю у галузі із країною-агресором.

У міністерстві юстиції Литви зазначили, що вже більше двох років правова співпраця за цим договором фактично не здійснюється, і запити, отримані Литвою від Росії про правову допомогу, не реалізуються, за винятком випадків, коли це пов'язано виключно і безпосередньо з інтересами громадян Литовської Республіки.

Оскільки продовження договору з Росією має відбутися 21 січня 2025 р, то завдання Литви полягає в тому, щоб денонсувати договір якнайшвидше – до автоматичного продовження його терміну дії ще на п'ять років.

У Литві скасували всі дозволи на зброю, видані громадянам Росії та Білорусі. Відповідне рішення прийняв парламент ще півтори року тому. До 1 квітня всю зброю необхідно було здати.