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Литва скасує міжнародний договір з Росією про правову допомогу

Більше двох років правова співпраця за цим договором фактично не здійснюється.

Литва скасує міжнародний договір з Росією про правову допомогу
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Уряд Литви схвалив пропозицію Мін'юсту про припинення дії міжнародного договору з РФ про правову допомогу та правовідносини щодо цивільних, сімейних та кримінальних справ.

Про це пише Delfi.

На думку міністра юстиції Евеліни Добровольської, після зміни геополітичної ситуації – після розпочатої Росією безпрецедентної військової агресії проти України, відбуваються грубі порушення принципів міжнародного права, у тому числі міжнародного гуманітарного права, тому Литва має чітко заявити свою політичну волю та припинити співпрацю у галузі із країною-агресором. 

У міністерстві юстиції Литви зазначили, що вже більше двох років правова співпраця за цим договором фактично не здійснюється, і запити, отримані Литвою від Росії про правову допомогу, не реалізуються, за винятком випадків, коли це пов'язано виключно і безпосередньо з інтересами громадян Литовської Республіки. 

Оскільки продовження договору з Росією має відбутися 21 січня 2025 р, то завдання Литви полягає в тому, щоб денонсувати договір якнайшвидше – до автоматичного продовження його терміну дії ще на п'ять років.

У Литві скасували всі дозволи на зброю, видані громадянам Росії та Білорусі. Відповідне рішення прийняв парламент ще півтори року тому. До 1 квітня всю зброю необхідно було здати.

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