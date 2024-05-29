Перехідна рада Гаїті призначила нового прем’єр-міністра

Перехідна рада Гаїті призначила спеціаліста ООН з питань розвитку Гаррі Коніля новим прем'єр-міністром країни, пише Німецька хвиля.
Перехідну раду сформували у квітні після офіційної відставки колишнього очільника уряду Аріеля Анрі.
Коніля обрали шістьма голосами проти одного.
Президент Ради Едгард Леблан оголосив про рішення в соціальних мережах.
Коніль був регіональним директором ЮНІСЕФ у Латинській Америці та Карибському басейні з січня 2023 року та недовго обіймав посаду прем’єр-міністра Гаїті з жовтня 2011 року по травень 2012 року.
Suite à des échanges au sein du Conseil Présidentiel de Transition après les auditions des candidats retenus pour le poste de Premier Ministre, le Dr. Garry Conille est choisi par consensus pour diriger le gouvernement de la période de Transition.— Edgard LEBLANC Fils (@EdgardLeblanc) May 28, 2024
- У карибській країні зараз триває криза ‒ озброєні банди контролюють більшу частину столиці Порт-о-Пренс і частини сільської місцевості острова.
- Гаїті чекає на розгортання очолюваних Кенією багатонаціональних сил, які мають повернути контроль над столицею штату. Після відставки Анрі у Найробі заявили, що цього не станеться до призначення нового уряду.
- Після вбивства Жовенеля Моїза в 2021 році на Гаїті не було президента, а також немає чинного парламенту. Останні вибори в країні відбулися в 2016 році.
- У лютому банди здійснили серію нападів на поліцейські дільниці, в'язниці та іншу інфраструктуру, у той час як Анрі перебував з державним візитом у Кенії. Озброєні групи звільнили понад 4000 ув'язнених після штурму двох найбільших в'язниць країни.
- Через напади експрем’єру заблокували в’їзд у країну, а аеропорт Гаїті в Порт-о-Пренсі не працював три місяці.
- Унаслідок насильства загинуло сотні людей, а тисячі осіб залишили свої домівки. Минулого тижня бандити вбили трьох місіонерів, гаїтянина та американську пару.
- Раніше лідери банд вимагали політичного впливу та амністії, погрожуючи насильством, якщо їхні вимоги не будуть виконані.