Перехідна рада Гаїті призначила нового прем’єр-міністра

Посаду отримав Гарі Коніль, який був регіональним директором ЮНІСЕФ у Латинській Америці та Карибському басейні.

Перехідна рада Гаїті призначила спеціаліста ООН з питань розвитку Гаррі Коніля новим прем'єр-міністром країни, пише Німецька хвиля.

Перехідну раду сформували у квітні після офіційної відставки колишнього очільника уряду Аріеля Анрі.

Коніля обрали шістьма голосами проти одного.

Президент Ради Едгард Леблан оголосив про рішення в соціальних мережах.

Коніль був регіональним директором ЮНІСЕФ у Латинській Америці та Карибському басейні з січня 2023 року та недовго обіймав посаду прем’єр-міністра Гаїті з жовтня 2011 року по травень 2012 року.

Suite à des échanges au sein du Conseil Présidentiel de Transition après les auditions des candidats retenus pour le poste de Premier Ministre, le Dr. Garry Conille est choisi par consensus pour diriger le gouvernement de la période de Transition. — Edgard LEBLANC Fils (@EdgardLeblanc) May 28, 2024