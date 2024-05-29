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Перехідна рада Гаїті призначила нового прем’єр-міністра

Посаду отримав Гарі Коніль, який був регіональним директором ЮНІСЕФ у Латинській Америці та Карибському басейні.

Перехідна рада Гаїті призначила нового прем’єр-міністра
Новий прем'єр-міністр Гаїті Гаррі Коніль
Фото: EPA/UPG

Перехідна рада Гаїті призначила спеціаліста ООН з питань розвитку Гаррі Коніля новим прем'єр-міністром країни, пише Німецька хвиля.

Перехідну раду сформували у квітні після офіційної відставки колишнього очільника уряду Аріеля Анрі.

Коніля обрали шістьма голосами проти одного. 

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Президент Ради Едгард Леблан оголосив про рішення в соціальних мережах.

Коніль був регіональним директором ЮНІСЕФ у Латинській Америці та Карибському басейні з січня 2023 року та недовго обіймав посаду прем’єр-міністра Гаїті з жовтня 2011 року по травень 2012 року.

  • У карибській країні зараз триває криза ‒ озброєні банди контролюють більшу частину столиці Порт-о-Пренс і частини сільської місцевості острова.
  • Гаїті чекає на розгортання очолюваних Кенією багатонаціональних сил, які мають повернути контроль над столицею штату. Після відставки Анрі у Найробі заявили, що цього не станеться до призначення нового уряду.
  • Після вбивства Жовенеля Моїза в 2021 році на Гаїті не було президента, а також немає чинного парламенту. Останні вибори в країні відбулися в 2016 році.
  • У лютому банди здійснили серію нападів на поліцейські дільниці, в'язниці та іншу інфраструктуру, у той час як Анрі перебував з державним візитом у Кенії. Озброєні групи звільнили понад 4000 ув'язнених після штурму двох найбільших в'язниць країни.
  • Через напади експрем’єру заблокували в’їзд у країну, а аеропорт Гаїті в Порт-о-Пренсі не працював три місяці.
  • Унаслідок насильства загинуло сотні людей, а тисячі осіб залишили свої домівки. Минулого тижня бандити вбили трьох місіонерів, гаїтянина та американську пару.
  • Раніше лідери банд вимагали політичного впливу та амністії, погрожуючи насильством, якщо їхні вимоги не будуть виконані.
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