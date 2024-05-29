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Трамп продав приватний літак спонсору Республіканської партії

У кандидата в президенти США досі не все гаразд з грошима через судові витрати.

Трамп продав приватний літак спонсору Республіканської партії
Трамп і проданий ним суперджет
Фото: The Guardian

Експрезидент США Дональд Трамп змушений розпродавати майно. За інформацією Федеральної адміністрації авіації Сполучених Штатів, республіканець більше не є власником приватного літака Citation X вартістю близько 10 мільйонів доларів.

Як повідомляє The Guardian, політик продав свій суперджет американцю іранського походження Мердаду Моаєді, який має у Далласі бізнес, пов'язаний з нерухомістю. 

Моаєді давно відомий як спонсор Республіканської партії та зокрема самого Трампа. У 2019-2020 році він вклав у виборчу кампанію тоді ще президента США 250 тисяч доларів - але це лише за офіційними даними. Загалом на різні потреби республіканців бізнесмен витратив мільйони. 

Продаж літака ЗМІ пов'язують зі скрутою, в якій Трамп опинився на тлі величезних судових витрат. Лише на два штрафи у справах про наклеп та шахрайство експрезидент витратив 200 мільйонів доларів. Також йому потрібно постійно підтримувати чималий штат адвокатів, які займаються відкритими проти нього кримінальними справами.

У Трампа у власності залишився "Боїнг-757", брендований іменем політика на лівреї.

 

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