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Зеленський: Путін стоячи аплодуватиме Байдену, якщо той не поїде на Глобальний саміт миру

Президент також попередив, що Росія хоче провести альтернативний захід.

Зеленський: Путін стоячи аплодуватиме Байдену, якщо той не поїде на Глобальний саміт миру
Джо Байден під час виступу у Північній Кароліні, 26 березня 2024
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський розкритикував те, що США досі не визначили рівень представлення на Глобальному саміті миру в Швейцарії.

Він вважає, що відмова президента Джо Байдена від участі потішить російського керманича Володимира Путіна. Про це він сказав на пресконференції в Бельгії.

Зеленський також попередив, що Росія спробує створити власну альтернативу Глобальному саміту.

"Ми знаємо, що Америка підтримує саміт. Але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Вважаю, що це не дуже сильне рішення. При всій повазі до кожної людини в Сполучених Штатах Америки, вони нам дуже допомагають, але зараз буде дуже просто: буде саміт миру, який організовує весь світ, а потім також буде щось, що спробує зробити Росія. І я вважаю, що президент Байден потрібен саміту миру і іншим лідерам, які дивляться на реакцію США. Неприсутність його – це тільки буде аплодувати Путін. Особисто аплодувати Путін, причому стоячи", – сказав він.

Зеленський додав, що Україна також очікує підтвердження участі декількох африканських країн – щодо цього є позитивні сигнали. Крім того, Україна очікує відповіді від Китаю та Бразилії.

На сьогоднішньому брифінгу президент додав, що Україна готова до пропозицій інших країн. Всі можуть приїхати на швейцарський саміт та висловити власне бачення щодо встановлення справедливого миру.

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