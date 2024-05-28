У кортеж Анджея Дуди кинули петарду

Підозрювана людина пояснила це бажанням "налякати птахів".

У кортеж польського президента Анджея Дуди вчора увечері кинули петарду. Інцидент відбувся поблизу міста Кшевата близько 21 години, під час повернення політика з Великопольського воєводства, пише Gazeta.PL із посиланням на RMF. FM.

Кореспондентка цього медіа стала свідком, як у бік президентського авто невідома людина кинула петарду. Пролунав гучний вибух.

Державна охорона повідомила місцевій поліції, і правоохоронці невдовзі затримали підозрювану – 39-річну нетверезу жінку. Свій вчинок вона пояснила тим, що петардою "хотіла налякати птахів".