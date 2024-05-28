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Міністри закордонних справ ЄС обговорювали санкції проти Ізраїлю

В Євросоюзі вперше вели офіційну дискусію про можливі обмеження.

Міністри закордонних справ ЄС обговорювали санкції проти Ізраїлю
Фото: ukrinform.ua

Ситуація у Смузі Гази та випадки ураження ізраїльською армією мирних об'єктів змушують ЄС обговорювати запровадження санкцій проти Ізраїлю.

Як пише видання Politico, розгляд цієї теми на засіданні міністрів закордонних справ країн Євросоюзу підтвердив очільник ірландського МЗС Міхаель Мартін. За його словами, "це був перший випадок, коли велась реальна дискусія про "що якщо" та необхідність дотримання Ізраїлем вказівок Міжнародного кримінального суду".

У ЄС згодні, що Ізраїль має відкрити пункт пропуску на кордоні Смуги Гази та припинити наземну військову операцію. Проте "з урахуванням різних позицій" радикальне рішення здається далекою опцією.

Ймовірно, ЄС захоче зібрати засідання ради асоціації Ізраїль-Євросоюз, щоб наголосити уряду на необхідності дотримуватися гуманітарного права.

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