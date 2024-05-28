Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів

Франциск міг не знати, що використане ним слово належить до нецензурної лексики.

Італійські ЗМІ бурхливо обговорюють інформацію про те, що під час засідання єпископів у Ватикані Папа Римський Франциск вдався до нецензурної лексики.

Як пише The Guardian, клірики обговорювали питання допуску відкритих геїв до навчання у духовних семінаріях. Попри свій публічний образ доволі ліберального понтифіка відносно ЛГБТ-спільноти, Франциск виступає проти цієї ініціативи, адже боїться, що чоловіки вестимуть "подвійне життя".

За словами присутніх, під час свого виступу Папа зазначив, що в семінаріях вже й так надто багато "frociaggine" - це італійське слово вульгарно описує гомосексуальні стосунки.

Дехто з єпископів переконані, що понтифік намагався пожартувати. Італійські журналісти також припускають, що Папа-аргентинець міг не знати, що вживає лайку, бо не розуміє значення слова.