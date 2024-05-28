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Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів

Франциск міг не знати, що використане ним слово належить до нецензурної лексики.

Папа Римський вжив лайку під час засідання єпископів
Фото: EPA/UPG

Італійські ЗМІ бурхливо обговорюють інформацію про те, що під час засідання єпископів у Ватикані Папа Римський Франциск вдався до нецензурної лексики. 

Як пише The Guardian, клірики обговорювали питання допуску відкритих геїв до навчання у духовних семінаріях. Попри свій публічний образ доволі ліберального понтифіка відносно ЛГБТ-спільноти, Франциск виступає проти цієї ініціативи, адже боїться, що чоловіки вестимуть "подвійне життя". 

За словами присутніх, під час свого виступу Папа зазначив, що в семінаріях вже й так надто багато "frociaggine" - це італійське слово вульгарно описує гомосексуальні стосунки.

Дехто з єпископів переконані, що понтифік намагався пожартувати. Італійські журналісти також припускають, що Папа-аргентинець міг не знати, що вживає лайку, бо не розуміє значення слова. 

    

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