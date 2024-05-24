У Католицькій церкві з'явиться перший святий-міленіал

Карло Акутіс, який помер у 2006 році у 15-річному віці, стане першим в історії Католицької церкви святим, якого відносять до так званого "покоління міленіалів".

Як повідомляє BBC, Папа Римський Франциск погодив канонізацію Карло після того, як підтвердив факт здійснення ним другого дива - зцілення студента із Флоренції, який страждав від кровотеч у мозку. Перше диво майбутнього святого - зцілення бразильського хлопчика, який страждав від вродженої хвороби підшлункової залози - було визнане понтифіком ще у 2020 році.

Карло Акутіс був розробником веб-сайту, на якому збирав інформацію про дива у Католицькій церкві. Він помер ще до оформлення блогерства як явища, проте пізніше отримав прізвисько "Божого інфлюенсера". Сайт Карло було перекладено багатьма мовами. Його шанують не лише в рідній Італії, але й у Сполученому Королівстві.