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У Католицькій церкві з'явиться перший святий-міленіал

Папа Римський дозволив канонізувати Карло Акутіса, який народився у 1991 році.

У Католицькій церкві з'явиться перший святий-міленіал
Фото: BBC

Карло Акутіс, який помер у 2006 році у 15-річному віці, стане першим в історії Католицької церкви святим, якого відносять до так званого "покоління міленіалів".

Як повідомляє BBC, Папа Римський Франциск погодив канонізацію Карло після того, як підтвердив факт здійснення ним другого дива - зцілення студента із Флоренції, який страждав від кровотеч у мозку. Перше диво майбутнього святого - зцілення бразильського хлопчика, який страждав від вродженої хвороби підшлункової залози - було визнане понтифіком ще у 2020 році.

Карло Акутіс був розробником веб-сайту, на якому збирав інформацію про дива у Католицькій церкві. Він помер ще до оформлення блогерства як явища, проте пізніше отримав прізвисько "Божого інфлюенсера". Сайт Карло було перекладено багатьма мовами. Його шанують не лише в рідній Італії, але й у Сполученому Королівстві. 

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