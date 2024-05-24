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TikTok обмежуватиме російську та китайську пропаганду

Соцмережа знизить охоплення державних ЗМІ, які націлюють контент на іноземну аудиторію.

TikTok обмежуватиме російську та китайську пропаганду
Фото: EPA/UPG

Адміністрація сервісу TikTok заявила про намір обмежити поширення відео, розміщених на акаунтах пов'язаних із державами засобів масової інформації. Заходи стосуватимуться в першу чергу російських та китайських медіа, які використовують соцмережу для впливу на вибори, і мають на меті боротьбу з пропагандою.

Як пише The New York Times, якщо облікові записи намагатимуться досягти іноземної аудиторії з контентом, який розповідає про глобальні світові події чи справи, такі відео не будуть з'являтися у стрічці користувачів. А реклама цих акаунтів за межами їхніх країн буде заборонена.

Таким чином, вважають експерти, китайська соцмережа намагається зміцнити свої позиції у судовій справі проти американського уряду щодо потенційної заборони на території США. Ухвалений Конгресом закон дозволяє припинити діяльність TikTok в країні, якщо компанія ByteDance не продасть його іншим власникам. Китайська корпорація намагається оскаржити звинувачення у тому, що їхня платформа становить загрозу для національної безпеки Штатів та є інструментом втручання у вибори.

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