За словами мера Мешхеда, понад 3 млн громадян взяли участь у церемонії похорону президента Раїсі.

Загиблого в авіакатастрофі президента Ірану Раїсі поховали в його рідному місті, Мешхеді

Сьогодні, 23 травня, президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув в авіакатастрофі, поховали в його рідному місті, Мешхеді.

Про це повідомляє Reuters.

“Багатотисячний натовп заповнив вулиці священного для Ірану міста Мешхед сьогодні на похоронах президента Ібрагіма Раїсі, який загинув чотири дні тому внаслідок аварії гелікоптера”, - йдеться у повідомленні,

Напередодні в Мешхеді розвісили великі фото Раїсі, також ісламські релігійні символи.

Загиблий 63-річний Раїсі вважався ймовірним наступником 85-річного верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Політика Раїсі була спрямована на зміцнення клерикальної влади та розправу з опонентами. Також він мав жорстку позицію щодо зовнішньополітичних питань, зокрема ядерні переговори з США.

До виборів, що відбудуться у червні, обов’язки тимчасового президента країни виконуватиме перший віцепрезидент Мохаммад Мохбер.

В свою чергу, видання Tehran Times повідомляє, що за словами мера Мешхеда, понад 3 млн громадян взяли участь у церемонії похорону президента Раїсі.

#BREAKING #Mashhad's mayor said that more than 3 million mourners have taken part in the funeral ceremony of President #Raisi. pic.twitter.com/ZfXlsL2SMz — Tehran Times (@TehranTimes79) May 23, 2024