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Єврокомісія попередила Угорщину, що звернеться до суду ЄС через закон "про захист національного суверенітету"

Країна має два місяці, аби усунути проблему.

Єврокомісія попередила Угорщину, що звернеться до суду ЄС через закон "про захист національного суверенітету"
глава уряду Угорщини Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія погрожує Угорщині звернутися до суду через ухвалений закон "про захист національного суверенітету".

Як ідеться на сайті Єврокомісії, закон передбачає створення в Угорщині управління захисту суверенітету, якому доручили розслідувати конкретні дії, що здійснюються на користь іншої держави або іноземного органу, організації чи фізичної особи, якщо вони можуть порушити або поставити під загрозу суверенітет Угорщини. Також управління перевірятиме організації, які фінансуються з-за кордону, і діяльність яких може вплинути на результат виборів. 

Закон також містить положення та поправки до чинного угорського законодавства, які забороняють кандидатам, політичним партіям, які беруть участь у виборах, використовувати іноземне фінансування та передбачають кримінальне покарання за  порушення вимог.

Спочатку Єврокомісія у лютому цього року надіслала листа Угорщині. Відповідь Будапешта не зменшила стурбованість Брюсселя. Тепер ЄК вирішила направити вмотивований висновок. Тож Угорщина має два місяці, щоб відреагувати і вжити необхідні заходи. В іншому випадку Єврокомісія може ухвалити рішення передати справу до Суду Європейського Союзу.

  • Минулого тижня з'явилася заява політичного радника прем'єр-міністра Угорщини Балажа Орбана про те, що закон про "іноагентів" мають ухвалити і в Євросоюзі. Радник угорського прем'єра вважає, що "захист суверенітету від небажаного іноземного втручання — це не загроза, а необхідна умова демократії" і що "саме про це йдеться в законі, і замість того, щоб засуджувати його, ЄС, можливо, також має наслідувати приклад".
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