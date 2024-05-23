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Єврокомісія оштрафувала американського кондитерського гіганта Mondelez на 337,5 млн євро

Компанію звинувачують у штучному завищенні цін на продукти харчування.

Єврокомісія оштрафувала американського кондитерського гіганта Mondelez на 337,5 млн євро
Mondelez
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія оштрафувала американського кондитерського гіганта Mondelez на 337,5 мільйони євро за антиконкурентну поведінку та штучне завищення цін на продукти харчування.

Про це із посиланням на главу відділу конкуренції ЄС Маргрете Вестагер пише Euractiv.

Як повідомила Вестагер, компанія, яка володіє кількома побутовими брендами, включаючи Cadbury, Oreo та Cote d'Or, незаконно обмежувала транскордонну торгівлю та зловживала своїм домінуючим становищем на ринку шоколаду з 2006 по 2020 рік.

Згідно з розслідуванням Комісії, яке розпочалося в 2019 році, Mondelez обмежували транскордонну торгівлю шоколадом, печивом і кавовими продуктами в Європейському Союзі.

Дії компанії не дозволяли роздрібним торговцям закуповувати ці продукти у держав-членів, за нижчими цінами, тому Mondelēz підтримували вищу вартість.

"Це завдало шкоди споживачам, які зрештою платили більше за шоколад, печиво та каву", – додали у відділі конкуренції ЄС. 

Вестагер додала, що спроби Mondelez обмежити так звану "паралельну" торгівлю, за якої трейдери купують продукти в регіонах з низькими цінами, щоб перепродати їх у місцях, де ціни вищі, порушують "фундаментальну свободу" ЄС щодо безбар’єрного транскордонного руху. 

Натомість у Mondelez заявили, що рішення Комісії "стосується історичних окремих інцидентів, більшість з яких припинилися або були усунені задовго до початку розслідування Комісії".

"Це історичне питання не відображає того, ким ми є, і сильної культури відповідності, якої ми прагнемо", – додали у компанії. 

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