У Росії затримали заступника голови Генштабу

У Росії затримали начальника головного управління зв'язку російських збройних сил, заступника начальника Генштабу Вадима Шамаріна. Про це з посиланням на провоєнні канали та "Коммерсант" пише "Настоящее время".
За даними газети, генерал-лейтенанта звинувачують у махінаціях. В нього провели обшук, після чого посадовця відправили на допит в головне військове слідче управління.
Справу Шамаріна розглядатиме 235-ий гарнізонний суд.
- Це вже четвертий високопосадовець з військової сфери, якого затримали протягом нещодавнього часу.
- Спершу за звинуваченням у корупції під арешт відправили заступника міністра оборони Тімура Іванова і начальника головного управління кадрів міноборони Юрія Кузнєцова. За даними російського медіа "Важные истории", справжньою причиною затримання Іванова були не хабарі, а державна зрада.
- Потім арештували колишнього командувача 58-ї армії Івана Попова. Попова торік звільнили після скарг на високі втрати окупантів.
- За день до звільнення Кузнєцова Путін звільнив багаторічного міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Замість нього керувати міністром оборони країни-агресорки буде Андрій Бєлоусов – першого заступника голови уряду Росії. Шойгу натомість послали в раду безпеки секретарем замість Патрушева.