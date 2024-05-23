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У Росії затримали заступника голови Генштабу

Це вже четвертий російський військовий високопосадовець, затриманий протягом нещодавнього часу. 

У Росії затримали начальника головного управління зв'язку російських збройних сил, заступника начальника Генштабу Вадима Шамаріна. Про це з посиланням на провоєнні канали та "Коммерсант" пише "Настоящее время".

За даними газети, генерал-лейтенанта звинувачують у махінаціях. В нього провели обшук, після чого посадовця відправили на допит в головне військове слідче управління.

Справу Шамаріна розглядатиме 235-ий гарнізонний суд. 

Вадим Шамарін
Фото: відкриті джерела
Вадим Шамарін

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