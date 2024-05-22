Екскомандувача 58-ої армії Росії, що скаржився на високу смертність окупантів, арештували

Колишнього командувача російською армію генерала Івана Попова, який висловлював занепокоєння через високі втрати Росії в війні, затримали за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах. Його арештували строком на два місяці, пише BBC з посиланням на медіа країни-окупанта.
Адвокат Попова повідомив, що той відкидає звинувачення. Попов командував 58-ою армією до літа минулого року, але був звільнений після заяв про відсутність артилерійської підтримки і масові смерті та поранення серед російських солдатів.
Розглядати справу Попова буде військовий суд, писали російські журналісти.
- Іван Попов, що командував 58 загальновійськовою армією, скаржився на відсутність контрбатарейного забезпечення у військ окупантів. Попова відсторонили від керування 58 армією після того, як він поскаржився на ситуацію на Запорізькому напрямку. Зокрема, окупанту не сподобалася відсутність контрбатарейної боротьби, загибелі та каліцтва російської армії від українських артилерійських ударів.
- Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що критика від підлеглих ставатиме все більшою проблемою для російського командування. Британці звернули увагу на звільнення генерал-майора 58-ї загальновійськової армії Івана Попова і назвали його відсторонення "примітним".
- За версією пов'язаних із "групою Вагнера" Telegram-каналів, Попова відсторонили нібито за доповідь начальникові Генштабу Валерію Герасимову. Поширювали й адуіо, яке генерал нібито записав в чаті командирів 58 армії. Попов звертався до підлеглих "мої любі гладіатори". Більше про це та інші "повстання" генералів – у матеріалі "«Повстання Спартака». Ображені російські генерали і «успіхи СВО»" на LB.ua.
- Це – не єдиний арешт російського військового посадовця. У травні затримали начальника головного управління кадрів міністерства оборони Росії генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова. За день до звільнення Кузнєцова Путін звільнив багаторічного міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Замість нього керувати міністром оборони країни-агресорки буде Андрій Бєлоусов – першого заступника голови уряду Росії. Шойгу натомість послали в раду безпеки секретарем замість Патрушева. 23 квітня в Росії затримали заступника Шойгу Тімура Іванова. Його підозрюють у корупції в особливо великих розмірах, але, за даними медіа, справжньою причиною затримання є державна зрада.