Екскомандувача 58-ої армії Росії, що скаржився на високу смертність окупантів, арештували

Колишнього командувача російською армію генерала Івана Попова, який висловлював занепокоєння через високі втрати Росії в війні, затримали за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах. Його арештували строком на два місяці, пише BBC з посиланням на медіа країни-окупанта.

Адвокат Попова повідомив, що той відкидає звинувачення. Попов командував 58-ою армією до літа минулого року, але був звільнений після заяв про відсутність артилерійської підтримки і масові смерті та поранення серед російських солдатів.

Розглядати справу Попова буде військовий суд, писали російські журналісти.