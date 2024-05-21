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Понад 90% нелегалів на польсько-білоруському кордоні мають російську візу, - Туск

Найбільше нелегальних мігрантів їде з Сомалі, Ємену, Еритреї, Ефіопії.

Понад 90% нелегалів на польсько-білоруському кордоні мають російську візу, - Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про ситуацію з нелегалами на кордоні з Білоруссю, передає Укрінформ.

“Cьогодні ми отримали підтвердження, і це викликає занепокоєння, що тиск на східному кордоні Польщі не є спонтанною міграцією людей, які тікають з інших країн. Понад 90% тих, хто нелегально перетинає польський кордон, мають російські візи”, - повідомив Туск.

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Він наголосив, що природа міграційного тиску на кордоні з Білоруссю інша, ніж була раніше.

“Немає жодних сумнівів, і це не лише наша інтуїція, а факти, зібрані й нашими службами, що саме російська держава, а не якийсь чорний бізнес, стоїть за організацією відбору, транспортування, а потім - спроб переміщення через кордон тисяч людей”,- підкреслив прем'єр Польщі.

Туск зауважив, що найбільше нелегальних мігрантів їде з Сомалі, Ємену, Еритреї, Ефіопії.

Там їх вербують російські центри, після чого нелегали за посередництва однієї з арабських країн найчастіше потрапляють до Росії повітряним шляхом. Вже звідти вони організованими групами автомобільним і залізничним транспортом переправляються до Білорусі”.

За інформацією, зокрема від західних спецслужб, у РФ є декілька місць скупчення великих організованих груп мігрантів, йдеться про тисячі осіб.

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