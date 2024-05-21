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Ліпавський: в ЄС схвалили передачу доходів від заморожених коштів Росії. 90% – на армію

Чеський міністр закордонних справ повідомив, що вже цього року Україна може отримати до 3 млрд євро.

Ліпавський: в ЄС схвалили передачу доходів від заморожених коштів Росії. 90% – на армію
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

У Євросоюзі схвалили передачу Україні прибутків від заморожених активів Росії. Про це 21 травня в X написав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Уже цього року Україна може отримати до 3 млрд євро. 90% цієї суми передбачені на потреби армії.

"Росія має відшкодувати завдані війною збитки", – сказав він.

Конфіскація активів Росії

  • Україна просить союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України – насамперед для купівлі зброї. Йдеться про суму близько 3 млрд євро на рік. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть. Про "принципову згоду" на надання Україні прибутків від заморожених коштів йшлося ще у березні.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.
  • Австрія виступила проти використання російських грошей для озброєння Києва, про що говорили канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава євродипломатії Жозеп Боррель.
  • У квітні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС в Італії повідомив, що члени G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів на суму майже $300 млрд як заставу для надання кредитів Україні. 
  • Під часу ухвалення у США законодавства про фінансування допомоги Україні у документ включили положення щодо передачі заморожених активів РФ на користь Києва. У Штатах ця сума становить понад шість мільярдів доларів, але наразі офіційної інформації з цього приводу поки не було.
  • На початку травня Financial Times писала, що на рівні G7 перестали обговорювати конфіскацію заморожених російських активів. G7 побоюється, що повна конфіскація порушить міжнародне законодавство і створить прецедент. Натомість вивчають інші способи використання таких активів.
  • Міністр юстиції України Денис Малюська в травні говорив, що вже наступного місяця на саміті очільників країн G7 в Італії можуть ухвалити рішення щодо передачі Україні частини російських коштів. 
  • Міністри фінансів G7 в Італії мали обговорити варіанти передачі Україні заморожених російських коштів. США і Велика Британія пропонують замість надання невеликих сум прибутків надати Україні кредит в десятки мільярдів.
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