Ліпавський: в ЄС схвалили передачу доходів від заморожених коштів Росії. 90% – на армію

Чеський міністр закордонних справ повідомив, що вже цього року Україна може отримати до 3 млрд євро.

У Євросоюзі схвалили передачу Україні прибутків від заморожених активів Росії. Про це 21 травня в X написав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Уже цього року Україна може отримати до 3 млрд євро. 90% цієї суми передбачені на потреби армії.

"Росія має відшкодувати завдані війною збитки", – сказав він.

We have approved in the EU using revenues from Russia's central bank's frozen assets to help Ukraine.



Up to €3B only this year, 90% goes for Ukraine's military. Russia must pay for its war damages. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 21, 2024

Конфіскація активів Росії