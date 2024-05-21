Ліпавський: в ЄС схвалили передачу доходів від заморожених коштів Росії. 90% – на армію

У Євросоюзі схвалили передачу Україні прибутків від заморожених активів Росії. Про це 21 травня в X написав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
Уже цього року Україна може отримати до 3 млрд євро. 90% цієї суми передбачені на потреби армії.
"Росія має відшкодувати завдані війною збитки", – сказав він.
We have approved in the EU using revenues from Russia's central bank's frozen assets to help Ukraine.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 21, 2024
Up to €3B only this year, 90% goes for Ukraine's military. Russia must pay for its war damages.
Конфіскація активів Росії
- Україна просить союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України – насамперед для купівлі зброї. Йдеться про суму близько 3 млрд євро на рік. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть. Про "принципову згоду" на надання Україні прибутків від заморожених коштів йшлося ще у березні.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.
- Австрія виступила проти використання російських грошей для озброєння Києва, про що говорили канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава євродипломатії Жозеп Боррель.
- У квітні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС в Італії повідомив, що члени G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів на суму майже $300 млрд як заставу для надання кредитів Україні.
- Під часу ухвалення у США законодавства про фінансування допомоги Україні у документ включили положення щодо передачі заморожених активів РФ на користь Києва. У Штатах ця сума становить понад шість мільярдів доларів, але наразі офіційної інформації з цього приводу поки не було.
- На початку травня Financial Times писала, що на рівні G7 перестали обговорювати конфіскацію заморожених російських активів. G7 побоюється, що повна конфіскація порушить міжнародне законодавство і створить прецедент. Натомість вивчають інші способи використання таких активів.
- Міністр юстиції України Денис Малюська в травні говорив, що вже наступного місяця на саміті очільників країн G7 в Італії можуть ухвалити рішення щодо передачі Україні частини російських коштів.
- Міністри фінансів G7 в Італії мали обговорити варіанти передачі Україні заморожених російських коштів. США і Велика Британія пропонують замість надання невеликих сум прибутків надати Україні кредит в десятки мільярдів.