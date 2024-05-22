Група конгресменів запропонувала Пентагону дозволити Україні бити по цілях у РФ

Група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, звернулася до глави Пентагону Ллойда Остіна із закликом дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території Росії.

Про це зазначено у опублікованому в соцмережі X (Twitter ) зверненні Комітету з розвідки.

У зверненні політики крім заклику до схвалення атак України по об’єктах РФ пропонують також розширити тренування українців на американських винищувачах F-16. Зараз до кінця 2024 року у Штатах завершать тренування 12 українських пілотів.

"Вивчити 12 пілотів – цього просто недостатньо. Україна у стані війни, і місця для України мають бути в пріоритеті, у порівнянні з іншими іноземними країнами", – зазначили американські законодавці.

За словами голови Комітету з розвідки Палати представників Майка Тернера, Україні можна було б надати дозвіл стріляти по стратегічних об'єктах в Росії "за певних обставин".

"Сполучені Штати повинні дозволити Україні за певних обставин використовувати зброю, яка може вражати цілі в Росії, тренувати на F-16 більше українських пілотів та посилити українські системи ППО", – зазначив Тернер, спираючись на заяви українських посадовців про ситуацію на фронті.

На думку конгресменів, українці не можуть ефективно захищатися, тому важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила використовувати надану зброю.

"Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї, наданої США, для виконання операцій по стратегічних цілях в Росії чи на контрольованій Росією території. Це надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України мати можливість здійснювати повний спектр операцій, необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію", – йдеться в листі.

Today, Chairman @RepMikeTurner, head of the U.S. delegation to @NATOPAPress, Ranking Member @JAHimes, Representative @GerryConnolly, past president of the NATO Parliamentary Assembly, and additional Members of Congress urged @DeptofDefense to expedite resources to Ukraine. pic.twitter.com/rXDjAoh7k8 — House Intelligence Committee (@HouseIntel) May 20, 2024

Станом на 21 травня лист підписали 13 конгресменів, зокрема, демократи Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу.