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Група конгресменів запропонувала Пентагону дозволити Україні бити по цілях у РФ

Конгресмени закликають Остіна дозволити завдавати ударів американською зброєю по цілях у Росії.

Група конгресменів запропонувала Пентагону дозволити Україні бити по цілях у РФ
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Група конгресменів, членів Постійного комітету Палати представників США з питань розвідки, звернулася до глави Пентагону Ллойда Остіна із закликом дозволити Україні завдавати удари американською зброєю по цілях на території Росії. 

Про це зазначено у опублікованому в соцмережі X (Twitter ) зверненні Комітету з розвідки.

У зверненні політики крім заклику до схвалення атак України по об’єктах РФ  пропонують також розширити тренування українців на американських винищувачах F-16. Зараз до кінця 2024 року у Штатах завершать тренування 12 українських пілотів.

"Вивчити 12 пілотів – цього просто недостатньо. Україна у стані війни, і місця для України мають бути в пріоритеті, у порівнянні з іншими іноземними країнами", – зазначили американські законодавці.

За словами голови Комітету з розвідки Палати представників Майка Тернера, Україні можна було б надати дозвіл стріляти по стратегічних об'єктах в Росії "за певних обставин".

"Сполучені Штати повинні дозволити Україні за певних обставин використовувати зброю, яка може вражати цілі в Росії, тренувати на F-16 більше українських пілотів та посилити українські системи ППО", – зазначив Тернер, спираючись на заяви українських посадовців про ситуацію на фронті. 

На думку конгресменів, українці не можуть ефективно захищатися, тому важливо, щоб  адміністрація Байдена дозволила використовувати надану зброю. 

"Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї, наданої США, для виконання операцій по стратегічних цілях в Росії чи на контрольованій Росією території. Це надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України мати можливість здійснювати повний спектр операцій, необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію", – йдеться в листі.

Станом на 21 травня лист підписали 13 конгресменів, зокрема, демократи Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон, Джейсон Кроу. 

  • Республіканці у США теж написали відкритого листа Державному секретарю Ентоні Блінкену зі звинуваченням адміністрації президента Джо Байдена у створенні "конкуренції за ресурси" у сфері військової допомоги. Зокрема, йдеться про надання без згоди Конгресу 60 мнл доларів на зброю для Кенії замість України.
  • Перед тим  ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд  заявила, що США і союзники мають допомогти Україні атакувати військові цілі на території Росії.
  • Раніше видання Politico писало про те, що Україна намагається переконати Байдена скасувати заборону на використання зброї США для ударів по Росії. Зазначається, що що така політика США не дозволяла Києву атакувати позиції Росії, коли вони готувалися до свого наступу на Харківщину. 
  • Тим часом Британія "дала добро" на використання своєї зброї для ударів по РФ. Міністр закордонних справ Сполученого Королівства лорд Девід Кемерон під час візиту до України заявив, що передана британцями зброя може бути використана для завдання ударів по території Росії.
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