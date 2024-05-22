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Ультраправі у Франції та Німеччині розривають зв'язки

Перед виборами до Європарламенту стався розкол у групі "Ідентичність та демократія".

Ультраправі у Франції та Німеччині розривають зв'язки
Фото: DW

Французька ультраправа партія "Національне об'єднання", якою керує Марін Ле Пен, заявила про припинення співпраці з "Альтернативою для Німеччини".

Як пише Deutsche Welle, політсили були союзниками у Європарламенті, складаючи основу групи "Ідентичність та демократія". Проте напередодні виборів до законодавчого органу ЄС цьому альянсу настав кінець.

Причиною є висловлювання кандидата від "Альтернативи" Максиміліана Краха, який в інтерв'ю італійському виданню "La Reppublica" заявив, що членство у нацистській організації СС "не робило з людини автоматично злочинця". У Франції ці слова спричини потік гнівних коментарів. Представники партії Ле Пен заявили, що їхні німецькі партнери "перейшли червоні лінії".  

"Національне об'єднання" останніми роками намагається створити більш "нейтральний" імідж і дистанціюватися від непопулярних ідей. Партія, згідно з опитуваннями, завдасть болючої поразки центристам президента Емманюеля Макрона на прийдешніх виборах до Європарламенту. У 2027 році Марін Ле Пен має намір знову балотуватися на виборах глави держави.  

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