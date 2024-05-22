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Майже 570 тонн допомоги доставлено через плавучий пірс у Смугу Гази

Водночас, не вся допомога досягла складів.

Майже 570 тонн допомоги доставлено через плавучий пірс у Смугу Гази
Плавучий пірс у Смугу Гази
Фото: EPA/UPG

Вже понад 569 тонн гуманітарної допомоги було доставлено через тимчасовий плавучий пірс до Смуги Гази. Втім, не вся допомога досягла складів.

Про це повідомляє Reuters.

“Поставки допомоги почали надходити до побудованого США пірсу в п’ятницю, оскільки Ізраїль перебуває під зростаючим глобальним тиском, щоб дозволити більше поставок до обложеного прибережного анклаву”, - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, за даними ООН, 10 вантажівок з продовольством були отримані в п’ятницю на складі Всесвітньої продовольчої програми в Дейр-ель-Балах в Газі.

Водночас, у суботу місцеві мешканці витягли гумдопомогу з 11 вантажівок ще до того, як ті доїхали до складів на території Гази.

А ні в неділю, а ні в понеділок ООН не отримувала жодної допомоги з пристані.

  • 8 травня повідомлялось, що США завершили будівництво тимчасової системи гуманітарних причалів, яка призначена для доставки допомоги в Газу.

  • Вартість причалу для доставки гуманітарної допомоги у Смугу Гази майже подвоїлася з початку року, коли цю ідею озвучили. Оціночна вартість спорудження американськими військовими причалу у Газі зросла до 320 млн доларів.

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