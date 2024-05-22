Майже 570 тонн допомоги доставлено через плавучий пірс у Смугу Гази

Вже понад 569 тонн гуманітарної допомоги було доставлено через тимчасовий плавучий пірс до Смуги Гази. Втім, не вся допомога досягла складів.

Про це повідомляє Reuters.

“Поставки допомоги почали надходити до побудованого США пірсу в п’ятницю, оскільки Ізраїль перебуває під зростаючим глобальним тиском, щоб дозволити більше поставок до обложеного прибережного анклаву”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними ООН, 10 вантажівок з продовольством були отримані в п’ятницю на складі Всесвітньої продовольчої програми в Дейр-ель-Балах в Газі.

Водночас, у суботу місцеві мешканці витягли гумдопомогу з 11 вантажівок ще до того, як ті доїхали до складів на території Гази.

А ні в неділю, а ні в понеділок ООН не отримувала жодної допомоги з пристані.