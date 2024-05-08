США завершили будівництво гуманітарного пірсу біля берегів Гази, - CNN

США завершили будівництво тимчасової системи гуманітарних причалів (JLOTS), яка призначена для доставки допомоги в Газу.
Про це повідомляє CNN.
“Станом на сьогодні будівництво двох частин JLOTS, плавучого пірсу та пірсу Trident, завершено та очікує остаточного переміщення в море”, - розповіла заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Втім, зазначила вона, через погоду американські військові не можуть перемістити пірс у положення для кріплення на берег у Газі.
“Сьогодні все ще прогнозуються сильні вітри та хвилювання моря, які створюють небезпечні умови для переміщення компонентів JLOTS, тому секції пірсу та військові судна, які беруть участь у його будівництві, все ще знаходяться в порту Ашдод”, - уточнила Сінгх.
Вона повідомила, що Пентагон сподівається поставити пірс на місце “пізніше цього тижня”.
Заступниця прес-секретаря Пентагону зауважила, що США завантажують допомогу, призначену для вивантаження на тимчасовому пірсі на судно MV Sagamore. Зараз це судно знаходиться на Кіпрі, воно здійснюватиме рейси між Кіпром і морським плавучим пірсом, оскільки USAID та інші партнери збиратимуть допомогу з усього світу.
Офіційні особи США сподіваються, що групи допомоги з часом почнуть наймати власні судна для доставки допомоги.
- Вартість причалу для доставки гуманітарної допомоги у Смугу Гази майже подвоїлася з початку року, коли цю ідею озвучили. Оціночна вартість спорудження американськими військовими причалу у Газі зросла до 320 млн доларів.
-
Американські військові почали будівництво морського пірсу, через який буде надходити гуманітарна допомога в Смугу Гази.