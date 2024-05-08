США завершили будівництво гуманітарного пірсу біля берегів Гази, - CNN

Через погоду американські військові не можуть перемістити пірс у положення для кріплення на берег у Газі.

США завершили будівництво тимчасової системи гуманітарних причалів (JLOTS), яка призначена для доставки допомоги в Газу.

Про це повідомляє CNN.

“Станом на сьогодні будівництво двох частин JLOTS, плавучого пірсу та пірсу Trident, завершено та очікує остаточного переміщення в море”, - розповіла заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Втім, зазначила вона, через погоду американські військові не можуть перемістити пірс у положення для кріплення на берег у Газі.

“Сьогодні все ще прогнозуються сильні вітри та хвилювання моря, які створюють небезпечні умови для переміщення компонентів JLOTS, тому секції пірсу та військові судна, які беруть участь у його будівництві, все ще знаходяться в порту Ашдод”, - уточнила Сінгх.

Вона повідомила, що Пентагон сподівається поставити пірс на місце “пізніше цього тижня”.

Заступниця прес-секретаря Пентагону зауважила, що США завантажують допомогу, призначену для вивантаження на тимчасовому пірсі на судно MV Sagamore. Зараз це судно знаходиться на Кіпрі, воно здійснюватиме рейси між Кіпром і морським плавучим пірсом, оскільки USAID та інші партнери збиратимуть допомогу з усього світу.

Офіційні особи США сподіваються, що групи допомоги з часом почнуть наймати власні судна для доставки допомоги.