Косово надасть пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ

Влада Косова оголосила про пакет військової допомоги Україні.
Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Як повідомив міністр оборони Косово Еюп Мачедонсі, частково визнана республіка передасть Україні:
- мінометні снаряди калібрів 120, 60, 81 мм
- військові вантажівки для перевезення особового складу та озброєння
- бронемашини
- тактичні машини
Україна досі не визнає незалежності Косова.
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Минулого року до декларації про гарантії безпеки для України, які ухвалила "Група семи" на саміті у Вільнюсі, приєдналася Республіка Косово.
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В середині березня стало відомо, що Косово надасть Україні другий пакет військової допомоги, до якого входять боєприпаси до мінометів.