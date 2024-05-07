“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
ГоловнаСвіт

Косово надасть пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ

Зокрема, у пакеті будуть мінометні снаряди і автомобілі.

Косово надасть пакет військової допомоги Україні, - ЗМІ
Міністр оборони Косово Еюп Македончі
Фото: botasot.info

Влада Косова оголосила про пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

Як повідомив міністр оборони Косово Еюп Мачедонсі, частково визнана республіка передасть Україні:

  • мінометні снаряди калібрів 120, 60, 81 мм
  • військові вантажівки для перевезення особового складу та озброєння
  • бронемашини
  • тактичні машини

Підписуйтесь на наш Google News

Україна досі не визнає незалежності Косова.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies