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Італія надає Україні зброю для використання в межах її кордонів, - Таяні

"Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України".

Італія надає Україні зброю для використання в межах її кордонів, - Таяні
Антоніо Таяні
Фото: ЕРА/UPG

Зброя, яку Італія передає Україні для відсічі російським військам, має на меті застосування лише в межах країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє ANSA.

"Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України. Ми не передаємо засоби, які можуть бути використані за межами України", - заявив він.

Таяні також прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який не виключає відправку військ НАТО в Україну.

"Рішення НАТО приймає НАТО, і ми є частиною НАТО. Ми не воюємо з Росією і ми проти відправки військ, які б воювали проти росіян", - додав він.

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