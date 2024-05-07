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В Росії провели "інавгурацію" Путіна. Тепер він зможе правити росіянами щонайменше шість років

Російський уряд пішов у формальну відставку. 

'Інавгурація' Путіна
Фото: EPA/UPG
'Інавгурація' Путіна

У Москві провели інавгурацію Володимира Путіна, якого в березні вже вп'яте оголосили президентом: за результатами непрозорих виборів, які до того ж із порушенням міжнародного права проводили на окупованій території України. Деталі про церемонію розповіли в The Guardian.

Тепер Володимир Путін зможе правити росіянами щонайменше шість років. У 2021 році путінські президентські терміни обнулили, щоб дати йому можливість балотуватися ще двічі: в 2024 і 2030.

А ще раніше президентський термін збільшили з чотирьох до шести років.

'Інавгурація' Путіна
Фото: EPA/UPG
'Інавгурація' Путіна

На інавгурації був присутній великий симпатик російського володаря, американський актор Стівен Сігал. 

Російськомовне бюро "Радіо Свобода" писало, що уряд Росії пішов у відставку. Поточний кабінет працюватиме в статусі в.о. до призначення нових міністрів.

Російські медіа припускали, що прем'єр-міністром залишиться Михайло Мішустін.

Стівен Сігал на церемонії
Фото: EPA/UPG
Стівен Сігал на церемонії

'Інавгурація' Путіна
Фото: EPA/UPG
'Інавгурація' Путіна

'Інавгурація' Путіна
Фото: EPA/UPG
'Інавгурація' Путіна

Так звана інавгурація Путіна

МЗС України напередодні введення Путіна на посаду опублікувало заяву щодо відсутності правових підстав для визнання його демократично обраним і легітимним президентом Росії.

Росія під час проведення "виборів" порушила Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни та інші міжнародне законадавство.

Раніше "Радіо Свобода" писало, що 21 країна ЄС відмовилася надсилати своїх представників на захід, але шість країн збиралися. 

Учора агентство Reuters писало, що участь в путінській інавгурації братимуть сім країн ЄС, зокрема Франція. Дипломатиче джерело повідомило "Суспільному", що участь французького посла в церемонії не означатиме визнання Володимира Путіна легітимним. 

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