Радіо Свобода з'ясувало список країн ЄС, які братимуть участь в інавгурації Путіна

Шість країн Євросоюзу братимуть участь в інавгурації Володимира Путіна. Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на отриманий ним відповідний перелік.

За даними журналістів, це Франція, Угорщина, Словаччина, Кіпр, Мальта та Греція. Ще станом на вчора відправити свого представника на захід збиралася Бельгія, але на ранок вже передумала.

Учора агентство Reuters писало, що участь в путінській інавгурації братимуть сім країн ЄС, зокрема Франція. Дипломатиче джерело повідомило "Суспільному", що участь французького посла в церемонії не означатиме визнання Володимира Путіна легітимним.

Інавгурація Володимира Путіна

Сьогодні в Москві відбудеться так звана інавгурація Володимира Путіна, якого після березневих "виборів" оголосили президентом уп'яте. При цьому йому "намалювали" рекордний за всі терміни рівень підтримки в понад 87%. Як насправді – невідомо, оскільки на цих виборах не було міжнародних спостерігачів, і навіть для російських спостерігачів можливості були значно обмежені.

Окрім сумнівної чесності проведення голосування в Росії, Кремль влаштував його і на окупованій території України, що є порушенням міжнародного права.

Не надсилатимуть своїх представників на інавгурацію 21 країна ЄС, США, Канада. Вірменія, яка після втрати Нагірного Карабаху намагається зблизитися з ЄС замість перебування в орбіті Росії, на рівні прем'єра участі в заході не братиме. Хоча Пашинян раніше вітав путіна з "перемогою".

Українське МЗС перед путінською п'ятою "посвятою" в керівника росіян повідомило, що не бачить підстав для визнання його легітимним.