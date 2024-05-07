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Російського репера не пустили в Молдову

Росіянина не пустили, оскільки не було дотримано умов для в'їзду до Молдови.

Російського репера не пустили в Молдову
MC Doni
Фото: Укрінформ

Молдовські прикордонники не пустили до країни російського репера MC Doni. 

Про це повідомляє видання News Maker.

Прикордонна поліція Молдови не пустила до країни російського репера родом з Узбекистану Достонбека Ісламова (MC Doni).

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Він мав виступити на концерті в Тараклії, організованому групою олігарха-втікача Ілана Шора. 

Прессекретарка Прикордонної поліції Раїса Новицьки повідомила, що “його не пустили, оскільки не було дотримано умов для в'їзду до Молдови”.

  • Сербського музиканта Горана Бреговича, який мав виступити 20 серпня минулого року на фестивалі Gustar, не пустили до Молдови.
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