Російського репера не пустили в Молдову

Росіянина не пустили, оскільки не було дотримано умов для в'їзду до Молдови.

Молдовські прикордонники не пустили до країни російського репера MC Doni.

Про це повідомляє видання News Maker.

Прикордонна поліція Молдови не пустила до країни російського репера родом з Узбекистану Достонбека Ісламова (MC Doni).

Він мав виступити на концерті в Тараклії, організованому групою олігарха-втікача Ілана Шора.

Прессекретарка Прикордонної поліції Раїса Новицьки повідомила, що “його не пустили, оскільки не було дотримано умов для в'їзду до Молдови”.