Російського репера не пустили в Молдову

Молдовські прикордонники не пустили до країни російського репера MC Doni.
Про це повідомляє видання News Maker.
Прикордонна поліція Молдови не пустила до країни російського репера родом з Узбекистану Достонбека Ісламова (MC Doni).
Він мав виступити на концерті в Тараклії, організованому групою олігарха-втікача Ілана Шора.
Прессекретарка Прикордонної поліції Раїса Новицьки повідомила, що “його не пустили, оскільки не було дотримано умов для в'їзду до Молдови”.
- Сербського музиканта Горана Бреговича, який мав виступити 20 серпня минулого року на фестивалі Gustar, не пустили до Молдови.