Сербського музиканта Горана Бреговича не впустили до Молдови через проросійські погляди - голова МВС Молдови

Сербського музиканта Горана Бреговича, який мав виступити 20 серпня на фестивалі Gustar, не пустили до Молдови.

Про це повідомляє News Maker.

“На початку війни в Україні пан Брегович продемонстрував проросійські погляди та підтримав анексію України Росією. Були й інші причини, які проаналізували структури держбезпеки, які вирішили заборонити йому в'їзд до Молдови”, - сказав міністр внутрішніх справ Адріан Єфрос.

Сам Брегович заявив, що його з музикантами в Кишинівському аеропорту “не пустили до Молдови без жодних офіційних пояснень”.

Згодом прикордонна поліція заявила, що Горану Бреговичу в'їзд до Молдови заборонено з 2022 року, і організаторів концерту заздалегідь поінформували про заборону.

Після цього інциденту МЗС Сербії звернулося до молдавської влади за роз'ясненнями, і заявили, що таке рішення “не відповідає традиційно дружнім відносинам між Сербією та Молдовою”, і воно “викликало вкрай негативну реакцію сербського суспільства”.

Нагадаємо, ще в 2015 році в Україні скасували низку концертів Бреговича після його виступу в окупованому росіянами Криму. А згодом організатори польського музичного фестивалю Life Festival Oswiecim скасували виступи сербського співака Горана Бреговича у зв'язку з його позицією щодо Криму і концертом у Севастополі.