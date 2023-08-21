Швейцарія розслідує діяльність компанії Ruag, яка хотіла продати танки німецькій Rheinmetall

Швейцарія розслідує спробу державного виробника зброї Ruag AG продати майже 100 танків, які мали би бути використані Україною у війні проти Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міноборони Швейцарії попросило зовнішніх аудиторів розслідувати заблоковану угоду Ruag з німецькою Rheinmetall AG.

Блокування угоди відбулось, оскільки вона порушувала б статус нейтральної країни Швейцарії.

Ruag хотіла продати неробочі танки Leopard I компанії Rheinmetall, яка планувала їх відремонтувати та відправити в Україну, але швейцарська влада в червні зупинила угоду.

Ці танки сім років тому придбали в Італії, їх хотіли перепродати або розібрати на запчастини.

Нагадаємо, раніше швейцарська компанія Ruag, що спеціалізується на аерокосмічній техніці та оборонній промисловості, офіційно подала уряду країни заявку на експорт 96 танків Leopard-1. Перед тим, у березні 2023 року, компанія подала неофіційний запит до Державного секретаріату з економічних питань (SECO), однак отримала відмову. Тепер Ruag звернулася до секретаріату з офіційним проханням.