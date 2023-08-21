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Швейцарія розслідує діяльність компанії Ruag, яка хотіла продати танки німецькій Rheinmetall

Уряд Швейцарії зупинив продаж, щоб не порушувати нейтральний статус країни.

Швейцарія розслідує діяльність компанії Ruag, яка хотіла продати танки німецькій Rheinmetall
Фото: ЕРА/UPG

Швейцарія розслідує спробу державного виробника зброї Ruag AG продати майже 100 танків, які мали би бути використані Україною у війні проти Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міноборони Швейцарії попросило зовнішніх аудиторів розслідувати заблоковану угоду Ruag з німецькою Rheinmetall AG.

Блокування угоди відбулось, оскільки вона порушувала б статус нейтральної країни Швейцарії. 

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Ruag хотіла продати неробочі танки Leopard I компанії Rheinmetall, яка планувала їх відремонтувати та відправити в Україну, але швейцарська влада в червні зупинила угоду.

Ці танки сім років тому придбали в Італії, їх хотіли перепродати або розібрати на запчастини. 

Нагадаємо, раніше швейцарська компанія Ruag, що спеціалізується на аерокосмічній техніці та оборонній промисловості, офіційно подала уряду країни заявку на експорт 96 танків Leopard-1. Перед тим, у березні 2023 року, компанія подала неофіційний запит до Державного секретаріату з економічних питань (SECO), однак отримала відмову. Тепер Ruag звернулася до секретаріату з офіційним проханням.

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