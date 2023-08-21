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Немає точних термінів схвалення Туреччиною вступу Швеції до НАТО, - Ердоган

Проходження процесу в парламенті прямо пропорційне дотриманню Швецією своїх обіцянок, уточнив президент.

Немає точних термінів схвалення Туреччиною вступу Швеції до НАТО, - Ердоган
Ердоган проводить передвиборний мітинг у Стамбулі, 7 травня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Схвалення турецьким парламентом вступу Швеції в НАТО залежить від дотримання Швецією обіцянок та не має точних термінів виконання.

Про це сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє TRT Haber.

“Направлення протоколів про вступ Швеції до НАТО до Великих національних зборів Туреччини і швидке проходження процесу в парламенті прямо пропорційне дотриманню Швецією своїх обіцянок. Наш парламент вирішуватиме це питання. Ми не знаємо, скільки це питання обговорюватиметься в нашому парламенті та на комісіях. Перш за все, Швеція повинна захистити вулиці Стокгольма”, - сказав Ердоган.

За його словами, “Швеції слід припинити напади на те, що є святинями в Туреччині”.

У Швеції спалення Корану дозволено згідно з правилами свободи слова, але мусульмани вважають це богохульством. 

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Раніше Ердоган казав, що парламент Туреччини розгляне ратифікацію вступу Швеції до НАТО одразу після завершення літніх канікул.

Швеція ще минулого року подала свою заявку на вступ до НАТО. З того часу її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини. Туреччина звинуватила Швецію у "допомозі курдським терористам" і відмовлялася схвалювати вступ Швеції до НАТО.

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