У Китаї спростували інформацію про постачання Росії товарів військового призначення

"Підходи і практики Китаю в цьому питанні є послідовними й прозорими".

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін заявив, що країна не постачала Російській Федерації комплектуючі для зброї.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Китай завжди виважено й відповідально ставиться до експорту товарів військового призначення", – наголосив Ван Веньбін.

Дипломат нагадав, що підходи і практики Китаю в цьому питанні є послідовними й прозорими, тож китайська сторона вважає подібні повідомлення "злими намірами окремих ЗМІ" та виступає проти безпідставних закидів.

"Стосовно українського питання, Китай послідовно просуває мирні переговори і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у послабленні напруженості", - додав він.

Нагадаємо, видання The Telegraph, з посиланням на дані розслідування, повідомило, що Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості.

Це відбувається в той момент, коли Китай, який наполягає на збереженні нейтралітету, намагається позиціонувати себе як ключового мирного посередника в переговорах, спрямованих на припинення війни.

При цьому торгівля між Китаєм і Росією цього року має перевищити 200 мільярдів доларів, що є новим рекордом, незважаючи на те, що китайський експорт в інші країни значно впав.

У липні видання Politico писало, що Китай таємно надсилає Росії бронежелети, каски, дрони і оптичні приціли.