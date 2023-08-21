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У Китаї спростували інформацію про постачання Росії товарів військового призначення

"Підходи і практики Китаю в цьому питанні є послідовними й прозорими".

У Китаї спростували інформацію про постачання Росії товарів військового призначення
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін заявив, що країна не постачала Російській Федерації комплектуючі для зброї.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Китай завжди виважено й відповідально ставиться до експорту товарів військового призначення", – наголосив Ван Веньбін.

Дипломат нагадав, що підходи і практики Китаю в цьому питанні є послідовними й прозорими, тож китайська сторона вважає подібні повідомлення "злими намірами окремих ЗМІ" та виступає проти безпідставних закидів.

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"Стосовно українського питання, Китай послідовно просуває мирні переговори і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у послабленні напруженості", - додав він.

Нагадаємо, видання The Telegraph, з посиланням на дані розслідування, повідомило, що Китай допомагає озброювати Росію гелікоптерами, безпілотниками, оптичними прицілами та найважливішими металами, які використовуються в оборонній промисловості.

Це відбувається в той момент, коли Китай, який наполягає на збереженні нейтралітету, намагається позиціонувати себе як ключового мирного посередника в переговорах, спрямованих на припинення війни.

При цьому торгівля між Китаєм і Росією цього року має перевищити 200 мільярдів доларів, що є новим рекордом, незважаючи на те, що китайський експорт в інші країни значно впав.

У липні видання Politico писало, що Китай таємно надсилає Росії бронежелети, каски, дрони і оптичні приціли.

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