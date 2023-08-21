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Для переваги в небі Україні потрібно близько 130 винищувачів, - Ігнат

Якщо передадуть 42 винищувачі, можна буде створити близько чотирьох бригад.

Для переваги в небі Україні потрібно близько 130 винищувачів, - Ігнат
Юрій Ігнат
Фото: сріншот

Україні потрібно близько 128 винищувачів для отримання переваги в небі та заміни старого авіаційного парку.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє "Радіо Свобода".

"128 винищувачів необхідні Україні для того, щоб замінити старий авіаційний парк техніки - така кількість прописана у візії Повітряних сил", - сказав він.

Він зазначив, що якщо Україні передадуть 42 винищувачі, то можна буде створити близько чотирьох авіаційних бригад.

"Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно таки потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики і завдавали ударів по різних цілях. І по літаках, і по наземних і по тилах противника, зокрема", - сказав він.

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Раніше Ігнат заявляв, що літаки F-16 та інші західні винищувачі можуть змінити перебіг подій на фронті.

Нагадаємо, Нідерланди та Данія нададуть України винищувачі F-16. Це відбудеться після того, як завершаться навчання українських пілотів.

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