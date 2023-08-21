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Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр

Через витік інформації про наступ ЗСУ росіяни почали атакувати позиції українських бійців.

Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Фото: Міністерство оборони України

Російська армія за добу завдала п'ять авіаударів по 82-й десантно-штурмовій бригаді Збойних сил України після того, як ЗМІ опублікували інформацію, що бійці бригади вступили в бій на півдні України.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Ціна заголовків про те, куди перемістили 82 бригаду на півдні, - 5 авіаударів по бригаді за добу", - написала вона в Telegram.

Маляр нагадала, що за несанкціоноване поширення такої інформації встановлена кримінальна відповідальність ст. 114-2 ККУ, а саме: "Поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, Міністерством оборони або іншими уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років".

Раніше ЗМІ повідомили, що до контрнаступу на Півдні приєдналася 82-го бригада. Так, 15 серпня видання Forbes повідомило, що бригада чисельністю 2000 осіб, укомплектована бойовими машинами "Мардер" і "Страйкер" і танками "Челленджер-2", вступила в бойові дії в районі Роботиного в Запорізькій області.

Нагадаємо, Маляр також повідомила, що Сили оборони мали успіх південно-східніше Роботиного. Ворог намагався повернути втрачені положення, але безуспішно. В Роботиному зараз триває планова бойова робота.

Раніше також повідомлялося, зл Збройні сили просуваються на південному фланзі Бахмута. Звільнена довкола міста територія становить 43 кв. км.

На початку року, ЗСУ оновили умови роботи ЗМІ у прифронтових районах та зонах бойових дій.

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