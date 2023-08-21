Йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві 18-річний шахрай облаштував фейковий обмінник та заволодів 58 тисячами доларів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний разом зі спільниками облаштували на території Шевченківського району міста Києва фейковий пункт обміну валют. Для пошуку потенційних клієнтів зловмисники розмістили на сайті miniaylo.finance.ua оголошення про обмін валюти.

На вказане оголошення відреагував чоловік з дружиною, які хотіли обміняти 58 тис. доларів США. Зловмисники декілька разів змінювали місце «зустрічі», прибувши у кінцевому результаті до фейкового обмінника.

Отримавши від подружжя гроші для обміну, підозрюваний втік з приміщення через таємний вихід разом з валютою.

Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців підозрюваного затримали «по гарячих слідах».

Наразі встановлюються інші учасники злочинної схеми для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві на Подолі викрили незаконний call-центр на 700 "робочих місць". Поліцейські затримали чотирьох активних учасників злочину.