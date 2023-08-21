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Росія у більшості українців асоціюється з відсталістю і регресом, - опитування

З РФ насамперед асоціюються поняття "агресія", "диктатура", "жорстокість".

Росія у більшості українців асоціюється з відсталістю і регресом, - опитування
Фото: EPA/UPG

Розпочавши спочатку "гібридну", а згодом повномасштабну війну проти України, Росія власними зусиллями істотно зіпсувала свій імідж не лише в Україні, але й загалом у світі.

Про це свідчать результати соцопитування Центру Разумкова.

У 84% респондентів в Україні Європейський Союз асоціюється більшою мірою з прогресом і розвитком, а Росія у 83% опитаних більшою мірою асоціюється з відсталістю і регресом (у 2017році така асоціація виникала  у 51%). Тільки у 3% респондентів Росія асоціюється з прогресом і розвитком (у 2017році таких було 16%).

Із Україною респонденти найчастіше асоціюють поняття "демократія, "свобода", "гуманність", "добробут", "справедливість", "повага до прав особистості", "стабільність".

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З Росією насамперед асоціюються поняття "агресія" (така асоціація зросла з 66% у 2017р. до 91% у 2023р.), "диктатура" (зростання з 60% до 87%), "жорстокість" (з 57% до 89%).

Як відомо, однією з основоположних міфологем радянських часів була міфологема "братерства російського та українського народів". Російська агресія дискредитувала цю ідею,

Респондентам запропонували вибрати одне із трьох суджень: "українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами", "українці і росіяни раніше були братніми народами, але вже такими не є" та "українці і росіяни ніколи не були братніми народами".

З першим судженням у 2017 році погодилися близько чверті (27%) опитаних, у 2023 - лише 4%. Частка тих, хто вважає, що українці і росіяни раніше були братніми народами, але вже такими не є, з 2017року статистично значуще не змінилася (відповідно 50% і 48%), зате істотно зросла частка тих, хто дотримується думки, що українці і росіяни ніколи не були братніми народами (з 16% до 43%).

Особливо помітні зміни порівняно з 2017роком відбулися у Східному та Південному регіонах. 

Нагадаємо, абсолютна більшість українців (90%) не готова співпрацювати і взаємодіяти з жителями РФ.

З росіянами, які живуть в Україні готові взаємодіяти дещо менше половини, не готові – 49%. З мешканцями т.зв "ДНР/ЛНР" готові взаємодіяти 30%, не готові – 63%. Із мешканцями Білорусі готові співпрацювати 22%, не готові – 73%. А з мешканцями Росії не готові взаємодіяти 90%, готові – лише 7%.

Згідно з опитуваннями, більшість українців довіряють ЗСУ, волонтерам і ДСНС. Серед політиків найвищий рівень довіри у президента Зеленського, голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма та волонтера Сергія Притули.

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