82% українців проголосували б сьогодні за незалежність, - опитування

"Проти" - лише близько 3%. Близько 15% тих, хто не визначився з цим питанням або не брали б участі в референдумі.

Якби референдум про державну незалежність України відбувався сьогодні, то незалежність підтримала б абсолютна більшість українців - щонайменше 82%.

Про це повідомив старший аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Сергій Шаповалов, презентуючи результати дослідження «День Незалежності України: шлях до перемоги, ідентичність та цінність держави на тлі війни» в Укрінформі.

“Ми поставили питання «Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, то як би ви на ньому проголосували» і отримали наступні результати: «за» проголосували 82%, проти - лише близько 3%, і в нас є близько 15% тих, хто не визначився з цим питанням або не брали б участі в референдумі. Але результати і виборів, і референдумів - ці відсотки - визначаються від тих, хто прийшов і дав якусь відповідь, тож цей результат сильно перевалить за 90%, тобто буде значно вищим у реальному житті. Але попри позитивний результат, у мене викликає стурбованість ті, хто не визначився, бо це - кожен п'ятий», - сказав він.

Згідно з результатами опитування, найбільше тих, хто підтримав би незалежність, – на заході країни (94%), на півдні та сході – 68% і 70% відповідно.

Також абсолютна більшість українців - 88,5% - пишаються своїм громадянством.

Водночас Шаповалов підкреслив, що динаміка у цьому питання позитивно зростає: якщо у 2000-х роках було близько половини тих, хто рішуче підтримав би незалежність України, після російської агресії 2014 року ці показники зросли до близько 65-70%, то зараз це понад 80%.

Також експерт зазначив, що близько половини опитаних українців (49%) вважають, що події в країні розвиваються у правильному напрямку, близько третини зауважили, що в неправильному, а інші - не визначилися.

«Згідно з динамікою, в українців завжди переважав песимізм під час оцінки ситуації в країні. А піки оптимізму були лише після виборів, коли на нових президентів покладали нові очікування. Однак із грудня 2022 року - переважає позитив. Це пов'язано з тим, що на тлі екзистенційної загрози цінність держави істотно збільшилася», - пояснив він.

Водночас українці на тлі повномасштабного вторгнення схильні більш позитивно оцінювати події, що відбулися за час незалежності України: 40,3% респондентів вважають, що за останні 30 років відбулося більше позитивних подій, ще 39,8% сказали, що відбулося порівну і позитивного, і негативного.

Також переважна більшість опитаних (69%) зазначили, що розпад СРСР є позитивною історичною подією.

Опитування проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні, з 9 по 15 серпня 2023 року.

Опитано 2019 респондентів віком від 18 років методом face-to-face. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Нагадаємо, результати нещодавнього соцопитування Центру Разумкова свідчать, що Росія у більшості українців асоціюється з відсталістю і регресом. З РФ насамперед асоціюються поняття "агресія", "диктатура", "жорстокість".