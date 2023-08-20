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У Києві обмежили пересування вантажного транспорту

Тимчасове обмеження поширюється на транспорт вагою понад 24 тонни.

У Києві обмежили пересування вантажного транспорту

На території Києва та на в'їзді в місто запроваджено обмеження на пересування вантажного транспорту.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

"Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюється на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн і стосується як в'їзду до Києва, так і пересування містом", - зазначено в повідомленні.

У поліції наголосили, що час дії обмеження може змінюватися відповідно до температурного режиму і закликали стежити за оперативною інформацією на їхньому Telegram-каналі.

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Нагадаємо, що у Києві 20 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.

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