У Києві обмежили пересування вантажного транспорту

На території Києва та на в'їзді в місто запроваджено обмеження на пересування вантажного транспорту.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва.

"Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюється на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн і стосується як в'їзду до Києва, так і пересування містом", - зазначено в повідомленні.

У поліції наголосили, що час дії обмеження може змінюватися відповідно до температурного режиму і закликали стежити за оперативною інформацією на їхньому Telegram-каналі.

Нагадаємо, що у Києві 20 серпня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 30-32°.