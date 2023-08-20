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Головне за ніч та ранок. Неділя, 20 серпня

Наслідки ворожого обстрілу центру Чернігова, 32 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, новий посол Франції.

Головне за ніч та ранок. Неділя, 20 серпня
Чернігів, 19 серпня.
Фото: Дмитро Лубінець у Telegram

Станом на ранок неділі за медичною допомогою унаслідок ворожого ракетного удару по центру Чернігова звернулося 148 людей.

У лікарнях міста залишається 41 людина, 15 осіб прооперували.

За словами начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса, зараз триває обстеження житлових будинків та установ, аби оцінити рівень шкоди. Наразі відомо, що пошкоджень зазнали понад 500 помешкань у приблизно 60 будинках.

Станом на ранок 20 серпня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, в Україні внаслідок російської агресії загинули 503 дитини. 1115 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

“Більше ніж 1618 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях”, − йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області − 485, Харківській − 299, Київській − 129, Херсонській − 121, Запорізькій − 99, Миколаївській − 97, Дніпропетровській − 95, Чернігівській – 71 та Луганській − 67.

Нагадаємо, 19 серпня внаслідок ворожого обстрілу центральної частини міста Чернігів загинула 6-річна дівчинка, ще 15 дітей віком від 1 до 14 років отримали поранення.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційного удару, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого 2022 року російська армія втратила приблизно 257 470 осіб, за минулу добу Збройні сили України ліквідували 460 окупантів.

РФ втратила 4346 танків (6 за останню добу), 8435 бойових броньованих машин (+11) та 5245 артилерійських систем (+33).

Про інші втрати противника – в новині.

Близько 7:00 росіяни обстріляли місто Куп'янськ Харківської області. Поранено чоловіка, медики борються за його життя, повідомили у МВС.

Минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

Більше інформації – в новині.

Новий посол Франції Гаель Вейсьєр повідомив про своє прибуття в Україну.

“Починається моя місія призначеного посла в Україні. Усвідомлюю наданий мені шанс виконувати цю делікатну місію у країні, яка протистоїть російській агресії так, що це викликає повагу, та велику відповідальність, що її супроводжує”, − написав Вейсьєр у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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