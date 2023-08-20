Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
У Новгородській області РФ безпілотник влучив в авіабазу: горять два літаки Ту-22м3
У Новгородській області РФ безпілотник влучив в авіабазу: горять два літаки Ту-22м3
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
У Києві загасили пожежу в експертно-криміналістичному центрі МВС (оновлено)
У Києві загасили пожежу в експертно-криміналістичному центрі МВС (оновлено)
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
ГоловнаСуспільствоВійна

Удари дронами по Росії є стратегічно важливими, - британська розвідка

У Британії наголошують, що безпілотники стали регулярно долітати до Москви.

Удари дронами по Росії є стратегічно важливими, - британська розвідка
Скріншот відео
Фото: російські джерела

Україна, ймовірно, могла переобладнати зенітні ракети С-200 і використовувати їх як наземні балістичні ракети.

Про це повідомляє Міноборони Британії у мережі Х (ексTwitter).

Британська розвідка вважає, що у Росії почали тиснути на керівництво Повітряно-космічних сил, зокрема на начальника штабу генерал-полковника Віктора Афзалова. Причиною цього стала необхідність посилення ППО над західними областями РФ, де останнім часом почастішали атаки дронів.

"Удари глибоко всередині Росії є стратегічно важливими, оскільки президент Путін вторгся в Україну, припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян", - зазначає розвідка.

При цьому у Британії наголошують, що безпілотники стали регулярно долітати до Москви. Також почастішали повідомлення про удари ракетами С-200, які у країнах НАТО позначають SA-5 Gammon.

"Ця зброю радянських часів вагою 7,5 тонн і довжиною 11 метрів очевидно, використовується як наземна балістична ракета", - припускають у розвідці.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що у Новгородській області РФ на авіабазі "Сольці" через удар безпілотника горіли два літаки.

А представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував атаки дронів на Москву, заявивши, що "далі буде".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies