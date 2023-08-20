Росіяни обстріляли 24 населені пункти Запорізької області, є поранений

Під ударом Росії минулої доби були 24 населені пункти Запорізької області, зафіксували 80 ворожих обстрілів.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Військовослужбовці РФ атакували з безпілотників Гуляйполе, Ольгівське, Левадне та Павлівку. Завдали дев’ять ударів з РСЗВ по Новодарівці, Гуляйполю, Полтавці, Левадному, Темирівці, Кам'янському та Степовому, а також два авіаційні − по Єгорівці.

Зафіксовано 65 артилерійських обстрілів по території Оріхова, Залізничного, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного, Яблукового, Преображенки, П'ятихаток, Плавнів та інших сіл на лінії вогню.

Під час артобстрілу по Оріхову поранення отримав 56-річний чоловік, його госпіталізували.

Наразі надійшла інформація про руйнування 9 об'єктів інфраструктури, житлових будинків та сільськогосподарської техніки.

Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 77 обстрілів по Херсонській області, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів. Одна людина загинула.