Командувач Повітряних сил ЗСУ розповів, як вдалося вберегти українську військову авіацію у ніч вторгнення

На початку повномасштабного вторгнення кількісне співвідношення літаків ворога та України складало 1 до 5, у якісному відношенні - 1 до 12.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив генерал-лейтенант, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, передає Укрінформ.

"Що стосується авіації, то в нас показники були 1 до 5. І якщо це кількісно, ну а якщо взяти якісне відношення, то це було 1 до 12", - сказав Олещук.

Командувач Повітряних сил зауважив, що вночі 24 лютого дав дві найважливіші команди.

"Перша моя команда була в 3 години 20 хвилин. Я як командувач повітряної оборони України дав команду «Килим». По цій команді всі літаки, які були в повітрі, були зобов'язані або покинути… повітряний простір України, або сідати на найближчий аеродром. І я своїми очима бачив, як очищається повітряний простір України. І буквально за 20 хвилин не було ні одного літака в повітряному просторі", - розповів Олещук.

Другу команду, за його словами, він дав о 3 години 50 хвилин.

"Я підняв всю нашу військову авіацію в повітря. Тому що розумів, що перші удари, які будуть нанесені по нашій державі, будуть нанесені по наших військових аеродромах, по наших об'єктах критичної інфраструктури, по наших зенітно-ракетних комплексах, по наших радіолокаційних засобах. Було прийнято рішення щодо розосередження всього озброєння військової техніки, тобто всі підрозділи практично не були на тих позиціях, які були до війни", - сказав Олещук.

Таким чином, додав він, вдалося зберегти те озброєння військової техніки, яке ми зараз маємо.

Генерал-лейтенант розповів, що була створена візія розвитку Повітряних сил України до 2035 року з урахуванням наявних загроз та аналізом озброєння противника. Втім повномасштабна війна внесла свої корективи.

За його словами, першим пріоритетом безумовно є літак F-16. На другому місці шведський літак Jazz 39 Gripen. На третьому місці Eurofighter Typhoon, літак Великої Британії. На четвертому місці - французький літак Rafale.

"Чому був обраний на першому пріоритеті F-16? Тому що колектив (який створював візію розвитку ПС ЗСУ - ред.) розумів і розуміє, що їх найбільше в світі і вірогідність отримання цього літака найбільша. Але ми хочемо і мати на озброєнні літак і JAS-39 Gripen. Він по своїм тактикам, технічним характеристикам не поступається F-16", - сказав Олещук.

Він додав, що на озброєнні Повітряних сил України є винищувач Су-27, Міг-29, бомбардувальник Су-24, штурмовик Су-25, транспортна авіація, вертольоти.

Але Україна розраховує на отримання літаків як мінімум 4 покоління.

"Я думаю ми справимося із F-16, із Gripen, із Typhoon, із Rafale", - наголосив Олещук.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України заявив, що українські пілоти, інженери й техніки почали навчання на винищувачах F-16. На навчання до Британії та Швеції полетіли пілоти випуску 2016 та 2023 років.