Внаслідок вибуху у Києві загинули четверо експертів МВС

Під час експертизи сталася детонація.

Чотири працівника Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС загинули внаслідок вибухів та пожежі на складі відомства у селі Петропавлівська Борщагівка біля Києва.

Про це повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова, інформує Суспільне.

Вдень 19 серпня поблизу Києва в районі Кільцевої дороги пролунала серія вибухів.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежа сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні. Причиною вибухів стала експертиза вибухонебезпечних предметів. Під час експертизи сталася детонація.

Для ліквідації наслідків пожежі залучалося від ДСНС 42 рятувальники та 9 одиниць техніки.