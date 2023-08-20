Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
У Новгородській області РФ безпілотник влучив в авіабазу: горять два літаки Ту-22м3
У Новгородській області РФ безпілотник влучив в авіабазу: горять два літаки Ту-22м3
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Києві загасили пожежу в експертно-криміналістичному центрі МВС (оновлено)
У Києві загасили пожежу в експертно-криміналістичному центрі МВС (оновлено)
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
ГоловнаСуспільствоПодії

Внаслідок вибуху у Києві загинули четверо експертів МВС

Під час експертизи сталася детонація.

Внаслідок вибуху у Києві загинули четверо експертів МВС
Фото: ДСНС

Чотири працівника Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС загинули внаслідок вибухів та пожежі на складі відомства у селі Петропавлівська Борщагівка біля Києва. 

Про це повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова, інформує Суспільне.

Вдень 19 серпня поблизу Києва в районі Кільцевої дороги пролунала серія вибухів. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежа сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні. Причиною вибухів стала експертиза вибухонебезпечних предметів. Під час експертизи сталася детонація.

Для ліквідації наслідків пожежі залучалося від ДСНС 42 рятувальники та 9 одиниць техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies