Окупанти обстріляли Золоту Балку на Херсонщині, є поранений

Російські окупаційні війська вранці в неділю, 20 серпня, обстріляли Золоту Балку Новоолександрівської громади Херсонської області.

Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація.

"По мирному населеному пункту російська артилерія вдарила близько пʼяти разів. Через обстріли зруйновано господарську споруду", - йдеться в повідомленні.

69-річний місцевий житель дістав легкі поранення. Його госпіталізували.

Нагадаємо, що за минулу добу противник завдав 77 обстрілів по Херсонській області, випустивши 422 снаряди з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

18 серпня ворог 63 рази бив по Херсонщині: загинула людина, ще десятеро дістали поранення. Є влучання у підприємство, церкву, магазин та житлові будинки.