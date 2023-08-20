Мирні переговори можуть відбуватися лише на основі Формули миру, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що єдиним документом, на основі якого можуть відбуватися переговори про мир, є Формула миру.

Про це він сказав у неділю в Нідерландах після переговорів із прем'єр-міністром Марком Рютте, відповідаючи на питання про можливість переговорів з РФ.

"Я не знаю, про які домовленості десь говорять, про якийсь обмін чогось на наші території. У нас є один документ, у нас є Формула миру, у нас є одне бажання - мир. Ми сформулювали, як ми його бачимо, готові до відкритої дискусії з колегами. Що більше, то краще для миру, щоб мир був на одному боці. На боці справедливого миру з повним відновленням територіальної цілісності України", - сказав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що "ми не забуваємо про справедливість".

"Ми говоримо про MH17, ми не можемо забути такі речі, як Буча, Маріуполь, це не можна просто прощати тому, що минув час і хтось заспокоївся. І в Росії, напевно, думають: вони там забудуть, і якось ми домовимося з питання відновлення справедливості. Ми так просто не домовимося", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що переговори з Росією можливі лише за умови виведення її військ і що Путіна і Зеленського за одним столом переговорів "ніколи не зможемо побачити".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у розмові з журналістами, що зараз не розглядається інших мирних планів, окрім Формули миру, яку представив президент Володимир Зеленський.