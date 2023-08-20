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Нідерланди й Данія поставлять Україні F-16 тоді, коли будуть умови для такої передачі, - Рютте

Ще в травні Нідерланди заявили, що навчатимуть українських пілотів на F-16.

Нідерланди й Данія поставлять Україні F-16 тоді, коли будуть умови для такої передачі, - Рютте

Нідерланди й Данія зобов'язуються поставити Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі.

Про це під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Як відзначив Рютте, в травні Нідерланди заявили, що навчатимуть українських пілотів для роботи на F-16. Водночас неможливо проводити навчання, коли немає винищувачів.

"Тобто для навчання треба доставити літаки. Сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні, коли будуть виконані умови для такої передачі", - заявив Рютте.

Перед цим президент Зеленський заявив, що Нідерланди передадуть Україні 42 літаки F-16. Літаки нададуть після тренування наших пілотів та інженерів.

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Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські пілоти, інженери й техніки вже розпочали навчання на винищувачах F-16. До програми навчання включили вивчення англійської мови, оскільки базового рівня іноземної недостатньо для фахівців. Мінімальний термін на підготовку пілотів становить шість місяців, скільки мають навчатися інженери й техніки − невідомо.

Як повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, винищувач F-16 вже був в Україні та сідав на наші аеродроми.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що Вашингтон схвалить надання Україні винищувачів F-16 після того, як українські льотчики завершать відповідні навчання.

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