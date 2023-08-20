Зеленський з командою прибув до Нідерландів. У центрі візиту – F16

Також на порядку денному Глобальний саміт миру.

Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою і командою прибув до Нідерландів.

Про це йдеться у його телеграм-каналі.

“Попереду − переговори з премʼєр-міністром Марком Рютте”, − зазначили у президента України.

Головним питанням зустрічі будуть винищувачі F-16 для України.

“Стаємо сильнішими. Також на порядку денному Глобальний саміт миру, Формула миру, притягнення держави-терориста до відповідальності”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку серпня Зеленський передав прем'єрові Нідерландів потреби України в артилерії, бронетехніці та системах ППО.