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Зеленський з командою прибув до Нідерландів. У центрі візиту – F16

Також на порядку денному Глобальний саміт миру.

Зеленський з командою прибув до Нідерландів. У центрі візиту – F16
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою і командою прибув до Нідерландів. 

Про це йдеться у його телеграм-каналі.

“Попереду − переговори з премʼєр-міністром Марком Рютте”, − зазначили у президента України.

Головним питанням зустрічі будуть винищувачі F-16 для України. 

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“Стаємо сильнішими. Також на порядку денному Глобальний саміт миру, Формула миру, притягнення держави-терориста до відповідальності”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку серпня Зеленський передав прем'єрові Нідерландів потреби України в артилерії, бронетехніці та системах ППО.

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