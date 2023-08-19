Під час візиту до Швеції Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з королем Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський висловив подяку Швеції за підтримку України в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.

"Високо цінуємо потужну допомогу Швеції за всіма можливими напрямами. Це вагомий внесок у боротьбу українців за свободу та європейське майбутнє", – сказав Президент.

Він також відзначив підтримку з боку Швеції українських біженців.

Зеленські розповіли королю та королеві про наслідки російського вторгнення й окремо подякували за гуманітарну допомогу шведської сторони постраждалим в Україні.

Фото: ОПУ

Нагадаємо, 19 серпня подружжя Зеленських прибуло до Швеції. У Президента були заплановані зустрічі та переговори з керівництвом держави-партнера.

Згодом стало відомо, що Україна і Швеція домовилися спільно виробляти БМП CV-90. А опісля Президент оприлюднив десять підсумків переговорів зі шведським прем'єром.