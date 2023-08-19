Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
Учора був скоєний замах на вбивство заступника голови Податкової служби Сокура, – Гетманцев
Учора був скоєний замах на вбивство заступника голови Податкової служби Сокура, – Гетманцев
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
ГоловнаПолітика

Подружжя Зеленських зустрілося з королем і королевою Швеції

Президент відзначили підтримку підтримку з боку Швеції українських біженців.

Подружжя Зеленських зустрілося з королем і королевою Швеції
Фото: ОПУ

Під час візиту до Швеції Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з королем Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський висловив подяку Швеції за підтримку України в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.

"Високо цінуємо потужну допомогу Швеції за всіма можливими напрямами. Це вагомий внесок у боротьбу українців за свободу та європейське майбутнє", – сказав Президент.

Він також відзначив підтримку з боку Швеції українських біженців.

Зеленські розповіли королю та королеві про наслідки російського вторгнення й окремо подякували за гуманітарну допомогу шведської сторони постраждалим в Україні.

Фото: ОПУ

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, 19 серпня подружжя Зеленських прибуло до Швеції. У Президента були заплановані зустрічі та переговори з керівництвом держави-партнера.

Згодом стало відомо, що Україна і Швеція домовилися спільно виробляти БМП CV-90. А опісля Президент оприлюднив десять підсумків переговорів зі шведським прем'єром.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies