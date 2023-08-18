Говорили про співпрацю в торгівлі, освіті та міжнародних організаціях.

Відбулася перша в історії телефонна розмова керівників МЗС України та Гвінеї.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він обговорив із гвінейським Куяте Моррісандою шляхи зміцнення співпраці обох держав уторгівлі, освіті та міжнародних організаціях.

In the first-ever call between foreign ministers of Ukraine and the Republic of Guinea, Dr. @Morissanda Kouyaté and I discussed ways to strengthen 🇺🇦🇬🇳 cooperation in trade, education, and international organizations. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 18, 2023

Нагадаємо, днями Кулеба провів телефонну розмову з генеральним секретарем Ради співробітництва держав Затоки (GCCSG) Джасемом Мохамедом Альбудайві. Йшлося про зернову ініціативу та формулу миру.

Нещодавно міністр заявив, що стратегією України в питанні відносин з Африканським континентом є звільнення Африки від російського контролю.